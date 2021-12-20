【首獲殊榮】中大校長段崇智教授膺國際組織工程與再生醫學學會會士　成首位香港學者獲此殊榮

▲ 香港中文大學校長段崇智。(資料圖片)

香港中文大學校長段崇智獲國際組織工程與再生醫學學會會士（TERMIS）選為2021年會士FTERM，是組織工程和再生醫學界全球最高學術榮譽之一。現時共有45名FTERM，今年6位新增會士中，段崇智是唯一一位來自亞太地區及香港首名的FTERM。

中大指，段崇智在骨骼組織工程和再生醫學成就卓著，其傑出研究成果涵蓋基本科學和工程學、轉化醫學及臨床應用，通過將「智慧」生物技術與其幹細胞研究相結合，成功開發了可修復與再生人體組織的轉化應用技術。他最近利用微型生物反應器平台複製人類關節，成功製造了首個名為「微關節」的三維關節組織晶片，用作研究及篩選治療骨關節炎及其他關節疾病的藥物。

學會讚揚段崇智在學會以及組織工程與再生醫學領域的發展及組成，擔當了重要地位，並於構思、開發及研究功能性組織替代方法的工作，及至現在將其臨床轉化，奠下了重要的基礎，貢獻甚豐，並稱讚他對研究工作的積極及投入，是新一代科學家學習的楷模。

段崇智表示，非常榮幸與眾多國際頂尖學者一同獲選為FTERM，他們都以推動再生醫學發展為己任，致力改善全球人類的健康及生活。在全球人口老化的挑戰下，再生醫學能夠為長者或患有機能退化問題的病人帶來希望。中大把再生醫學定為重點研究主題，並積極與世界頂尖研究機構開展合作「我希望我的研究成果及知識會繼續推進本地及國際的創新科技發展。」

國際組織工程與再生醫學學會（TERMIS）的前身是歐洲組織工程學會以及國際組織工程學會。它們於2005年1月合併成為TERMIS，以連結全球研究人員，共同推進組織工程與再生醫學的科研發展，並創造新知識，改善治療成效。學會於2015年首度頒發會士榮銜，其後每三年一次在學會的全球大會上選出新任FTERM，以表彰在組織工程和再生醫學領域以及在學會事務上的傑出領袖。

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責任編輯：蘇文軒