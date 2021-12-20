【明星畫展】藝術家馬興文夥郭富城明年開畫展　爆天王畫興一到懶理形象小秘密

▲ 藝術家馬興文與郭富城相識數十載，他笑言平日甚注重形象的郭天王，畫興一到即懶理形象。

藝術家馬興文（Simon Ma）姓馬，也愛馬，擅長畫馬，令人留下深刻印象。事實上，他是多元跨界藝術家，橫跨繪畫、大型雕塑、建築、珠寶、服裝、設計、音樂等多種創作形式，不囿於一家。

創作力澎湃，更難得是不會閉門造車，最愛與人Crossover創作，無論對方是天王郭富城抑或自閉症、殘疾人士，抱持最緊要開心的態度，是個「堅貼地」藝術家。

▲ 他雕塑、畫畫，創作都喜歡。「每一天都活得有熱情，原因是有創作，也得到別人認可。」（馬興文IG）

多年遊走外地，以上海為家已20多年，馬興文甚少在香港勾留，因新冠疫情他重回故地驀然發現︰香港很需要藝術、很需要顏色。「上年因疫情留在香港4個月，開了一個畫廊，今次回來將『龍馬躍影』國際巡迴展覽搬回香港，初時只想是小展覽，怎知做了6個展覽，大家好需要渴求藝術似的。」

這次回來，他也作了多場演講，希望藉此可改變一些人固有想法。「提起藝術，不少人覺得好遙遠、藝術家好串，你看我串不串？我為何和點解要串呢？藝術都可以融合大眾，一起畫畫、聽歌、欣賞及討論藝術，豈不美哉？」

來自基層 珍惜機會

2014年香港十大傑出青年 、香港賽馬會藝術大使、中意文化藝術大使、上海東華大學視覺藝術學院客座教授 、上海視覺藝術學院客座教授、米蘭世博會中國館及企業館藝術總監……履歷表亮麗，他確是「串得起」的，不過這個出身自慈雲山平民家庭的小子，性格早熟，深知一切得來不易反變得格外珍惜。

▲ 馬興文是貼地藝術家所言非虛，他說離港多年，最失望是車仔麵的質素大跌。如果有好吃的車仔麵店，不妨向他推介。（湯致遠攝）

「我是窮人家出身，是捱出來的，我在外面跑了這麼多年，是辛苦的，以前未成功不敢回來見鄉親父老。」他謙說，現在也不敢說是衣錦還鄉，只是希望自己的成品可擺放在香港，讓香港藝術家與國際接軌。「你要知道香港沒幾多個藝術家，香港藝術好乾涸，而大家對藝術的了解，着眼於一字——錢，何不先欣賞件作品呢？」

左撇子的馬興文，自小已見畫畫天份。「天馬行空亂畫一通，我好喜歡『玩嘢』，畫讓人意想不到那些。畫馬或寫個馬字，都可以把開心融入其中。」

銘記老師身教

他師承畫家范子登，7歲跟他學畫，他既是馬興文的啟蒙也是他的恩師。「某程度是比我父親更親密的人。我最記得有時我讓他看我某些畫，他會直接說︰『看不明白，是好東西，看不懂的藝術就是藝術。』他就是這樣支持我，對我的認可是不斷鼓勵我，而不是用拉扯你、踐踏你的方法。」范老師教他藝術創作一定要愉悅，畫從心生、樣從心生，人開心，畫出來的才有姿彩。

他最欣賞恩師不斷付出卻不求回報。「他百分百為人付出，不講有無着數，你和他講甚麼都替你做。例如幫我寫個字，他從不會想是不是蝕底了，與這樣大愛的人一起，你會感到自己渺小。」

13歲時馬興文有機會到英國入讀寄宿學校，初到貴境被人看不起，惟有一路咬實牙根。那時也有繼續畫畫，畫素描、影黑白相、設計，沉淫其中，也把刀磨得更鋒利，紮穩基本功。

他升大學時卻入讀建築系棄藝術系，出乎意料。「我是不想令自己讀到咁Fine Art，不想沉迷在學院派。我是『盲拳打死老師父』一類，形式可以好傳統也可以好西方味濃。」他的水墨畫融合了中國及西洋筆法；畫油畫，會墨水混和油彩，個人風格強烈。

「我承認是任性的，藝術家有一點任性好，毋須被所有人認可。我不會被『I must do this』、『You should do this』的框框緊箍所限，這樣只會為自己徒添壓力，作品的能量發揮不到。」

▲ 與馬緣份源於馬興文與徐悲鴻夫人共膳時的一席話所啟發，從此改變了他的一生。（被訪者提供）

改變一生的飯局

2014年一個飯局，成為馬興文人生轉捩點。那次劉皇發兒子劉業強帶他往北京，牽綫令他認識了畫壇巨擘徐悲鴻夫人廖靜文，飯局上，聊到其先夫以畫馬名聞遐邇，成為了馬興文日後畫馬的契機。「那頓飯真的好重要，一個90多歲的老太太不斷挾餸給我、和我聊天，其實我的心在噗噗跳。她看我的作品，點頭認可說很喜歡，問我姓馬，何不考慮畫馬？『你應該畫馬，把我丈夫的馬帶回來。』怎樣帶回來？我畫馬怎和徐悲鴻比，不要玩我吧！」

看到徐太憶起丈夫的神情充滿佩服和愛意，深深打動了馬興文，決要畫「仁馬」來致敬他。「仁義道德中的仁，是人與人之間相愛有情。」與徐太一聚，馬興文那晚輾轉未眠，把有關徐悲鴻的著作、電視劇事統統涉獵，甚至去拜訪拍攝電視劇飾演徐悲鴻的演員吳剛，聽他侃侃而談徐先生的生平，了解這個藝術家的一生。

馬興文說，他觀賞畫家的作品，會看上10分鐘，不是看畫得似不似，而是欣賞他畫畫時的狀態，一幅畫的色彩、線條、構圖甚至整個質感，可窺探到畫家當時畫畫的狀態。「我不是模仿徐悲鴻，是汲取畫家的思維去創作，才是一種新的精神。」

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作品有價

馬興文的作品數量他自言也難以估量，雕塑全球遍地開花，畫作被不少博物館收藏。「我愛畫，不畫會手癢，天生如是。」畫到極愛的作品，馬興文會自家收藏，不會發售。「師父跟我說過，我必需要留下一些作品給自己，為回顧展作準備。老實說，我不會把作品隨便出售，如對方的錢來歷不明、不懂欣賞或者講價，我一定絕不出售。」有人試過洽商他的畫時問可否半價。「黐綫！賣菜嗎？我不是等着開飯，他買不到一定後悔，這方面我是有少少串的，要打折扣，不如去買print（版畫）算罷！」

他不愛曲高和寡，反認為藝術需要分享，需要有情感的交流。「一個人畫畫好孤獨的，我愛與不同的人︰小孩子、自閉症患者、與盲人畫畫，盲人怎畫我都好奇，原來是可以的。」他去扶康會與殘障人士作畫，有人一世都未畫過畫，手都歪了，他捉着他的手畫時，由心綻放的笑容，馬興文樂透了。「別人認為他們是沒價值的人，我們賦予他們少少能量、少少價值，是輕易而舉的事。我喜歡落手落腳，拎過心出來，不是只靠名氣，要做個貼地的藝術家。」

▲ 與郭富城畫畫十分合拍投契，埋首創作時，快樂到不知時日過。（馬興文IG）

與郭富城成立MASK畫畫二人組

馬興文與郭富城認識了十多年，兩人十分投契兼有默契。「他是天王明星，有一定形象，他從畫畫卻能尋回自我，不梳靚頭髮，衣服污糟邋遢。有次他在澳門，我們一同畫了七日七夜，共14張畫。畫甚麼大家事前毋須夾定，一提起筆就畫，卻又出奇合拍，我倆都是真性情的人，他會挑戰我，我們的火花碰撞是好誇張。」

馬興文英文名簡稱是SM郭富城是AK，他們自稱MASK（面具），畫展將在明年展出，大家拭目以待。

記者：周美好