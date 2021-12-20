【律政司上訴】黎智英涉刑恐記者脫罪　律政司上訴被駁回

▲ 黎智英涉刑恐記者脫罪，律政司上訴被駁回。（經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉刑恐報章記者，經審訊後被裁定無罪，律政司早前不服上訴，高等法院今（20日）頒下判詞，指律政司只能證明原審裁判官犯下其中一個法律錯誤，即錯誤地裁定涉案記者沒有受到警告，但不足以證明裁判官的裁決極不合理，故駁回上訴，維持無罪裁決。

律政司一方早前針對原審裁判官的兩項事實裁斷，以案件呈述的方式提出上訴，包括黎於案發時向涉案記者所稱的「我實搞你，我實搞你」，語意含糊，並不構成造成傷害的威脅，以及裁判官認為黎或只是衝口而出，並沒有控罪所需的犯案意圖。

法官於判詞中指出，「搞」這個字的含義廣泛，字義可視乎不同情況而定，但對於黎又聲稱「我影X咗你相」，法官認為黎早知涉案記者為哪間公司效力，因此他聲稱上述說法只是意指他會對該記者採取法律行動，此舉並不合理。

但法官認為，控方的主要指控是針對記者所受到的身體傷害，但裁判官未能肯定黎所說出的字句，是涉案記者精神壓力的來源，因此她裁定控方未能證明首項控罪元素，此裁決並非極不合理。

另一方面，對於裁判官裁定涉案記者並沒有因為黎的說法而受到警告，法官則認為裁判官有權因應記者事後繼續拍攝等動作，而認為他沒有受到警告，但黎作為一個擁有豐厚資源的商人，他兩次強調要「搞」記者，更聲稱已拍下他的照片，這很可能會對任何合理的人構成警告，而且黎再三折返記者面前繼續指罵記者，過程中記者並沒有還口，反映黎的說話並非一時衝口而出。

法官因此認為裁判官於第二項事實裁斷上，的確犯上法律錯誤，但由於律政司必須同時證明裁判官的兩項裁決均為錯誤，才可推翻裁決，因此法官決定駁回律政司的上訴，維持原判。

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記者：楊詠渝