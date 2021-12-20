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【減肥大作戰】減肥快速去水腫之選　營養師推介低脂去皮三文魚罐頭

保健美顏 16:47 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

營養師推介減肥人士進食去皮三文魚罐頭。

減肥期間懶煮飯，可以選擇吃罐頭魚。尚營坊健康顧問營養師黃凱詩（Cynthia）在其facebook專頁推介一款去皮三文魚罐頭，低卡低脂，方便快捷，是都市人減肥之選。

【最新影片推介】

低脂三文魚罐頭

黃凱詩在其facebook專頁「Nutsdiary 營養師手記」撰文表示，自己每個星期也有兩餐會進食深海魚，必吃三文魚，另外也會吃鯖魚。她說，有時間的話會煎三文魚柳。若沒甚麼時間，她就會開罐頭三文魚，然後加個雞蛋，炒個飯吃，十分方便。

三文魚罐頭方面，她推介馬莎這款去皮三文魚罐頭：M&S wild alaskan red salmon skinless and boneless（馬莎野生阿拉斯加去皮無骨三文魚）。因為已去皮，脂肪減少，適合減肥人士食用，而且1罐等於3份肉。

據食物標籤顯示，這款罐頭淨重170克，每100克魚肉熱量為131kcal，營養成分如下：

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有助去水腫抗衰老

另外，黃凱詩早前曾在專欄撰文講解三文魚的營養價值。她表示，三文魚除了含有豐富的奧米加三脂肪酸，也有豐富鉀質、鈉質，能平衡身體電解質，有助去水。鉀質方面，野生三文魚含量較高，進食100克，已是成年人一天所需求的13%，比起一隻中型香蕉的鉀質還要多；即使是養殖的，也有9%。

除了去水腫，三文魚也含豐富的抗氧化營養素硒，是延緩老化的好傢伙。而且，三文魚的魚肉呈紅色，三文魚肉有天然胡蘿蔔素類物質，有助避免壞膽固醇氧化，減低血栓風險。

內容獲「Nutsdiary 營養師手記」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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