【救救動物】揭LV、Gucci虐殺蟒蛇蜥蜴　為奪蜥蜴皮連續斬首14刀至死

▲ PETA揭LV、Gucci虐殺蟒蛇、蜥蜴。

PETA Asia 亞洲善待動物組織今日發佈兩段暗訪調查影片，拍攝到一個位於印度尼西亞、供應蟒蛇皮、蜥蜴皮予Louis Vuitton及Gucci 的屠宰場，工人活生生將蟒蛇剝皮，又用刀猛擊蜥蜴的頭部，在脖子上砍了多達14次將頭部砍下。PETA呼籲LV和Gucci停止銷售珍異皮革產品。

從PETA Asia拍攝到的影片可見，蟒蛇被人用錘重擊、被利刃切開。LV供貨商工人反復擊打蟒蛇的頭部，然後將蟒蛇懸在空中，並將軟管插入蟒蛇喉嚨，向蟒蛇體內泵水致膨脹，以便更容易地剝下蛇皮。組織估計，工人們在蟒蛇可能還有意識的時候就將其身體切開。

最新影片推介：

另一個影片則是拍攝於Gucci 供貨商的屠宰場。工人將清醒的蜥蜴投入水桶中任其掙扎，然後再斬首，工人在脖子上砍了多達14次才將頭部砍下。由於蜥蜴獨特的生理機能，在被斬首後不會立即死亡，蜥蜴的大腦在離開身體後可以保持清醒並完全能夠感受到疼痛超過 30 分鐘。影片顯示，2隻蜥蜴被斬首後頭部還在繼續掙扎移動，甚為可怖。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

PETA斥責LV和Gucci對消費者作出虛假聲明，謊稱為其產品提供皮革的動物都得到了福利照料。PETA高級副總裁Jason Baker表示，LV 和 Gucci 選擇站在歷史的錯誤一邊，因為他們所銷售的產品是由被捶殺、活剝、斬首的動物製成的，其中很多動物甚至在意識清醒的時候就遭受殘酷虐待。PETA呼籲這些公司停止利用蟒蛇和蜥蜴的痛苦來獲利，並停止銷售珍異皮革產品。

責任編輯：羅嘉欣