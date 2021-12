【終生梅迷】這麼多人對阿梅愛護有加 鄧藹霖：今天傷害梅艷芳的是跟她有血緣的人

▲ 鄧藹霖慨嘆今天傷害梅艷芳的是跟她有血緣的人。

看着網台主持訪問梅艷芳的忠實粉絲,看得我心花怒放。從粉絲親述當年與偶像的近距離接觸,不禁令人勾起一幕幕溫馨的難忘回憶。

首先要讚兩位年輕主持,男女都聰敏可愛,反應奇快,兼且風趣幽默,懂得搞氣氛,也聽得出是有做功課的。小妹當年初任電台DJ時雖然也年輕,只得十七歲,但跟現今年輕人相比,除了膽怯拘謹之外,就沒有甚麼可提了。

粉絲當中最年輕的一位,清晰記得當年被媽媽抱到紅館去看梅艷芳演唱會,於握手期間,小妹妹幸運地被巨星阿梅輕輕地摸了左邊的臉龐。那天回到家,她怎樣也不肯洗臉呢,我禁不住嘰咕笑起來。

最新影片

突然記起當年曾有媽媽跟我訴冤,她要女兒洗澡嘛,三歲娃娃煞有介事回應:「我係淑女,唔好掂我!」要她做功課嘛,小娃娃回答:「Why why tell me why……」當年梅艷芳的歌曲,威力超勁!

有粉絲當年為了一睹阿梅風采,不惜深夜時份攀山越嶺,摸黑爬過蜿蜒山徑,跑到山的另一邊片場去偷看阿梅拍電影。「實Q」趕來了,怎辦?阿梅竟然示意粉絲們躲進布景裏,須知道不是所有偶像都會像阿梅般,對粉絲時刻窩心照顧呢!

看着、笑着、鼻子卻同時酸起來。今天仍有這麼多人對昔日偶像愛護有加,是正直豪情的梅艷芳應得的。卻萬萬也料不到,今天仍在不停傷害她的,是跟她有血緣關係的人!