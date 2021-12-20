【終生梅迷】這麼多人對阿梅愛護有加 鄧藹霖：今天傷害梅艷芳的是跟她有血緣的人

▲ 鄧藹霖慨嘆今天傷害梅艷芳的是跟她有血緣的人。

看着網台主持訪問梅艷芳的忠實粉絲，看得我心花怒放。從粉絲親述當年與偶像的近距離接觸，不禁令人勾起一幕幕溫馨的難忘回憶。

首先要讚兩位年輕主持，男女都聰敏可愛，反應奇快，兼且風趣幽默，懂得搞氣氛，也聽得出是有做功課的。小妹當年初任電台DJ時雖然也年輕，只得十七歲，但跟現今年輕人相比，除了膽怯拘謹之外，就沒有甚麼可提了。

粉絲當中最年輕的一位，清晰記得當年被媽媽抱到紅館去看梅艷芳演唱會，於握手期間，小妹妹幸運地被巨星阿梅輕輕地摸了左邊的臉龐。那天回到家，她怎樣也不肯洗臉呢，我禁不住嘰咕笑起來。

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突然記起當年曾有媽媽跟我訴冤，她要女兒洗澡嘛，三歲娃娃煞有介事回應：「我係淑女，唔好掂我！」要她做功課嘛，小娃娃回答：「Why why tell me why……」當年梅艷芳的歌曲，威力超勁！

有粉絲當年為了一睹阿梅風采，不惜深夜時份攀山越嶺，摸黑爬過蜿蜒山徑，跑到山的另一邊片場去偷看阿梅拍電影。「實Q」趕來了，怎辦？阿梅竟然示意粉絲們躲進布景裏，須知道不是所有偶像都會像阿梅般，對粉絲時刻窩心照顧呢！

看着、笑着、鼻子卻同時酸起來。今天仍有這麼多人對昔日偶像愛護有加，是正直豪情的梅艷芳應得的。卻萬萬也料不到，今天仍在不停傷害她的，是跟她有血緣關係的人！