【港區國安法】涉47人初選案被控　吳敏兒高院申保釋被拒

▲ 涉47人初選案被控，吳敏兒高院申保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中職工盟前主席吳敏兒今（20日）向高等法院申請保釋，國安法法官、高等法院法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，拒絕申請，吳續還押候訊。

申請人吳敏兒今由資深大律師李志喜代表，律政司一方由署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，拒絕申請，稍後頒下書面判決。

涉案47名被告中，14名獲准保釋的被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成、余慧明及陳志全。

其餘33名續還押被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

另外，高院今早處理有關保釋申請時，戴上黃色夾雜黑色口罩男子擬進入法庭時，被門外保安拒絕讓他進入法庭，該男子由另1名旁聽人士陪伴下離開法庭，其後折返於法庭外延伸部分旁聽。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：林育慧