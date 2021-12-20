【美食速報】J.A.M.節慶聚會外送套餐　人均$189嘆9道自選亞洲菜式

▲ J.A.M推出出節慶聚會外送套餐。

大時大節的聚會，相信大家都喜歡叫外送套餐。今年位於中環盈置大廈地下的 J.A.M. Joint Asian Market推聖誕及新年節慶聚會外送套餐，團隊會炮製出一系列傳統地道的亞洲菜式，滿足一眾喜歡正宗亞洲味道的食客。

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由即日起，J.A.M.推出了首個節慶聚會外送套餐，套餐只需$1888（10 位用），顧客就能夠一次過享用9道自選亞洲菜式 （4款小食、1款沙律、3款主食和甜品1款）。

顧客可以從合共24款菜式的餐單中任意選擇自己喜歡的菜式，當中包括多款 J.A.M.熱賣菜式：泰式炸蝦餅、韓式炸雞、星加坡炒粿條、香葉肉碎飯、牙車快沙律和越式焦糖布丁等。

大家可以瀏覽ZS hospitality網頁，或透過電話或電郵進行訂購，簡單快捷。客人可以親身到 J.A.M.自行領取，或加$100運費享用送餐服務（只限港島區: 堅尼地城至跑馬地範圍）。

餐廳會表示由即日起，餐廳每天會供應外送套餐（早上11時30分至晚上8時30分），並需要只少三天前預訂。

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J.A.M.節慶聚會外送套餐

電話：852 2808 1086

電郵：info@j-a-m.hk

地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下大堂

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記者：蕭雅文