【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具

▲ 團結香港基金與香港中文大學合辦 「構建綜合醫療體系 實現全民健康願景」研討會。（曾耀輝攝）

團結香港基金今（20日）發表醫療政策研究報告，建議政府採取策略性採購醫療融資工具，推出「慢性疾病篩查券和管理計劃」，於私營界別購買基層醫療服務，全額補助市民篩查「三高」慢性病。

報告指出，香港醫療體系以專科醫生和急症治療為重點，基層醫療體系墮後、公司營醫療體系割裂，以及醫療服務碎片話三大問題，故未能滿足人口老化帶來的醫療需求；又指私營機構提供70%基層醫療服務，公營醫療界可提供的服務有限，因此主流的基層醫療服務需要自費，弱勢群體負擔不起，對醫療服務的公平性帶來挑戰。

為改善當前醫療服務模式，報告提出，政府應採取策略性方式，委託公營醫療機構從私營機構購買並提供護理服務，例如推行「慢性疾病篩查券和管理計劃」，全額補貼市民篩查及複查高血壓、高血糖及高血脂的三種常見慢性病，並結合慢性病管理的後續護理計劃。報告建議政府先為45至54歲市民推行先導計劃，以及早預防和管理慢性病，而只要一經篩查即可獲得終身持續護理。

報告指出，民意調查顯示，高達75%沒有慢性病的受訪者願意參加計畫；亦有經濟影響分析指出，僅落實計劃中糖尿病的篩查券和管理部分，即可在30年內節省約125億元的直接醫療開支，並防止47,000人過早死亡。

負責研究報告的中大公共衛生學講座教授楊永強指，本港的慢性病比率在40至50歲市民中開始高，及早治療可以預防併發症，長遠可以節省醫療開支，惟目前公營醫院人手不足，公司營醫療體系割裂，未能給予慢性病病人一個良好的照顧，因此計劃提倡營公私營機構合作及協調。

至於目前已有醫療券及公司營協助計劃（PPP）為何基層醫療仍未做好，楊永強指，醫療券就如消費券，讓市民自由選者醫療服務，但這對醫療制度未必有幫助，例如目前公營機構的使用率沒有減少，需求依舊很很大，因此提倡策略性購買方式，按現有數據覺得購買什麼服務和組合。

醫管局主席范鴻齡表示，歡迎將基層醫療服務從醫管局移走，讓醫管局集中做第二、三層醫療服務。他又提到，醫管局對擴充PPP有很大保留，擔心會令更多人手離開醫管局到私人機構執業，認為必須解決人力問題獲進行人力挽留工作，才可以擴充；並同時建議重新重新探討強制醫保計劃。

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記者：黃小冰