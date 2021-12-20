  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基層醫療】團結香港基金倡政府推慢性病篩查券　策略性採購醫療融資工具

社會 16:04 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

團結香港基金與香港中文大學合辦 「構建綜合醫療體系 實現全民健康願景」研討會。（曾耀輝攝）

團結香港基金今（20日）發表醫療政策研究報告，建議政府採取策略性採購醫療融資工具，推出「慢性疾病篩查券和管理計劃」，於私營界別購買基層醫療服務，全額補助市民篩查「三高」慢性病。

報告指出，香港醫療體系以專科醫生和急症治療為重點，基層醫療體系墮後、公司營醫療體系割裂，以及醫療服務碎片話三大問題，故未能滿足人口老化帶來的醫療需求；又指私營機構提供70%基層醫療服務，公營醫療界可提供的服務有限，因此主流的基層醫療服務需要自費，弱勢群體負擔不起，對醫療服務的公平性帶來挑戰。

為改善當前醫療服務模式，報告提出，政府應採取策略性方式，委託公營醫療機構從私營機構購買並提供護理服務，例如推行「慢性疾病篩查券和管理計劃」，全額補貼市民篩查及複查高血壓、高血糖及高血脂的三種常見慢性病，並結合慢性病管理的後續護理計劃。報告建議政府先為45至54歲市民推行先導計劃，以及早預防和管理慢性病，而只要一經篩查即可獲得終身持續護理。

報告指出，民意調查顯示，高達75%沒有慢性病的受訪者願意參加計畫；亦有經濟影響分析指出，僅落實計劃中糖尿病的篩查券和管理部分，即可在30年內節省約125億元的直接醫療開支，並防止47,000人過早死亡。

負責研究報告的中大公共衛生學講座教授楊永強指，本港的慢性病比率在40至50歲市民中開始高，及早治療可以預防併發症，長遠可以節省醫療開支，惟目前公營醫院人手不足，公司營醫療體系割裂，未能給予慢性病病人一個良好的照顧，因此計劃提倡營公私營機構合作及協調。

至於目前已有醫療券及公司營協助計劃（PPP）為何基層醫療仍未做好，楊永強指，醫療券就如消費券，讓市民自由選者醫療服務，但這對醫療制度未必有幫助，例如目前公營機構的使用率沒有減少，需求依舊很很大，因此提倡策略性購買方式，按現有數據覺得購買什麼服務和組合。

醫管局主席范鴻齡表示，歡迎將基層醫療服務從醫管局移走，讓醫管局集中做第二、三層醫療服務。他又提到，醫管局對擴充PPP有很大保留，擔心會令更多人手離開醫管局到私人機構執業，認為必須解決人力問題獲進行人力挽留工作，才可以擴充；並同時建議重新重新探討強制醫保計劃。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：黃小冰

相關文章

【醫療支援】政府延續居粵醫管局慢性病患者疫情期間診症服務　資助增至人民幣3千元
18:29 2021/10/22
【醫療支援】政府延續居粵醫管局慢性病患者疫情期間診症服務　資助增至人民幣3千元
醫管局擴展慢性病支援服務　以人工智能篩選年輕慢性病人紓長遠醫療負擔
19:30 2021/04/28
醫管局擴展慢性病支援服務　以人工智能篩選年輕慢性病人紓長遠醫療負擔
【關注老友記】長者對慢性病認知少難改善健康　慈善基金鼓勵個人化管理：調整飲食運動習慣可減病症影響
13:07 2020/06/25
【關注老友記】長者對慢性病認知少難改善健康　慈善基金鼓勵個人化管理：調整飲食運動習慣可減病症影響

你可能感興趣

【醫療支援】政府延續居粵醫管局慢性病患者疫情期間診症服務　資助增至人民幣3千元
18:29 2021/10/22
【醫療支援】政府延續居粵醫管局慢性病患者疫情期間診症服務　資助增至人民幣3千元
醫管局擴展慢性病支援服務　以人工智能篩選年輕慢性病人紓長遠醫療負擔
19:30 2021/04/28
醫管局擴展慢性病支援服務　以人工智能篩選年輕慢性病人紓長遠醫療負擔
【關注老友記】長者對慢性病認知少難改善健康　慈善基金鼓勵個人化管理：調整飲食運動習慣可減病症影響
13:07 2020/06/25
【關注老友記】長者對慢性病認知少難改善健康　慈善基金鼓勵個人化管理：調整飲食運動習慣可減病症影響
醫療機構 治療 范鴻齡 醫療融資 團結香港基金

最高瀏覽

【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠