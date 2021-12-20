【最富有小孩】英夏洛特公主成全球最富有孩子　9歲男童無父幹做YouTuber躋身10強

▲ 全球最富有小孩，英國王室3名公主王子位列三甲。

在很多孩子儲下數周、甚至數月零用錢來買心愛的新玩具時，有些孩子卻不需要為錢而煩惱，這些富有的孩子，大多都「含著金鎖匙出生」，靠著名人父母而擁有龐大身家，亦有少數年紀輕輕已靠自己努力賺取名利。英國汽車玩具公司Electric Rides on Cars近日公布「全球最富有的未成年人2021」榜單，引發不少網民熱論。

英國王室威廉王子和凱特王妃的3名孩子－8歲的喬治王子、6歲的夏洛特公主、3歲的路易王子，登上「全球最富有的未成年人2021」榜單的三甲位置。而令人意外的是，夏洛特公主以50億美元（約390億港元）巨額淨資產位居榜首，遠超過哥哥喬治王子的30億美元（約234億港元）。

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理由是夏洛特公主能有效實現其母親的「Kate Middleton effect」，因為凱特王妃所選的服裝品牌高雅又不奢華，往往能在民間掀起熱潮。而夏洛特公主每次出行的衣裙也會在家長之間引發跟風熱潮，相信王室成員的時尚選擇對趨勢有巨大影響。

美天后女兒享超奢華童年

至於其他榜單十甲名單，大多為星二代，其中39歲的美國天后級女星碧昂絲（Beyoncé），與嘻哈天王Jay-Z的9歲大女布露艾薇（Blue Ivy Carter），身價10億美元（約78億港元），與路易王子並列第三。

布露艾薇因與媽媽一起為迪士尼電影《獅子王》合作插曲《Brown Skin Girl》，在去年奪下最佳新靈魂樂或傳統歌曲獎。而她從出生開始就享受著超奢華的童年，例如一歲生日收到鑲鑽Barbie、2歲就收到價值數百萬的純種阿拉伯馬，她甚至擁有自己的專屬造型師、兩個高級保姆等。

9歲YouTuber白手興家

除了這些靠著父母身家成為「富二代」的孩子，有一名9歲小孩躋身第10位，他就是來自美國德州的Ryan Kaji，他在2015年建立自己的YouTube頻道，目前有多達4,000多萬人追蹤。

根據這次的榜單，他的身家估算為3,200萬美元（約2.5億港元），他在去年福布斯蟬聯全球收入最高YouTuber冠軍寶座，這是他連續第三年撃敗其他人成為收入最多的YouTuber。他的頻道主要關於開箱分享和評論玩具及遊戲，獲得2,950萬美元（約2.3億港元）的收入。

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責任編輯︰王明芳