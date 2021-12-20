【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任

▲ 麥明詩指王力宏道歉欠誠意。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）雖說在2019年底已淡出娛樂圈，並學以致用投身律師行業，在著名跨國顧問公司擔任商業顧問。不過麥明詩仍會抽公餘時間拍劇，亦不時在個人社交平台分享生活點滴，讓粉絲繼續知道她的近況。

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近日，王力宏與前妻李靚蕾的事件成華人娛圈的熱話，麥明詩亦有留意此事。

本身十優生加上修讀法律的Louisa，對遣詞用字當然十分講究，所以她對王力宏在今日（12月20日）發出的道歉及暫時退出娛圈聲明內，覺得對方用字很有問題，反映全無意真心悔改。麥明詩在個人社交平台稱：

先不評論他倆婚姻誰對誰錯（相信大家自有看法） 但他這句「男人還是應該承擔起所有責任」既父權兼沒承擔責任的意思 意思是我所謂「承擔責任」是因為我是男人，而不是因為我為我自己做錯的事情而承擔責任及後果

然後Louisa接著指出，王力宏一直在迴避面對自己本身的問題：

而這個說法，是基於妻子是丈夫的附屬品的概念，「因為男人是一家之主，所以家庭的問題都是我的錯」 況且，若王力宏真的覺得男人應該承擔所有責任（我不認同但先根據王力宏的說法去討論），那就應該直接承認錯誤

及承擔後果，而不是透過「我是男人所以我承擔」來迴避面對自己的對錯和不足

網民同意麥明詩

Louisa的帖文獲網民欣賞，紛紛留言「終於有公眾人物肯指出王力宏並不是因為自己做左各種各樣嘅錯而道歉，而是在侮辱女性啦！」、「你解釋得一啲都冇錯」、「這個道歉完全不能接受啦，你看看他的語氣和用詞，簡直不知悔改！」

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