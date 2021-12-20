【死因研訊】涉殺妻兒韓商還押期間亡　陪審團裁定死於自殺

▲ 韓籍商人涉殺妻兒還押期間身亡，死因裁判庭今裁定死於自殺。資料圖片

4旬韓籍商人涉於3年前於香港麗思卡爾頓酒店殺死妻兒後被捕，隨後死者於荔枝角收押所被發現其頸部及雙手被繩索纏着及失去脈搏，在送往明愛醫院後證實死亡。死因裁判庭早前展開研訊，陪審團今（20日）退庭商議逾3小時後，一致裁定死者死於自殺，並向懲教署及警務處作出4項建議，包括賦予精神科醫生權限，可按不同情況向警方索取更多資料等。

韓籍死者Kim Minho於2018年1月14日在香港麗思卡爾頓酒店內涉殺其妻兒被捕，被警方落案起訴兩項謀殺罪後還柙，同年4月16日在荔枝角收押所內離世，終年43歲。

陪審團裁定死者於2018年4月16日凌晨約4時至5時，在荔枝角收押所G座3樓1號囚室內，以布條勒死自己，並對向懲教署及警務處作出4項建議：

向懲教署作出的3項建議：

小欖精神病治療中心的精神科醫生服務應基於不同個案增加會面次數，如語言不通，控罪嚴重或家人離逝等，提供至少每1個月1次會面。

賦予上述中心精神科醫生權限，讓他們可按不同情況向警方索取更多資料等，例如對疑犯精神健康評估有幫助的紀錄。

署方亦可加強對前線懲教人員有關了解精神健康的培訓，有助及早識別及轉介有需要的人士作出跟進

就警務處作出的1項建議：

警方可在合理規範下，盡可能向精神科醫生提供有助判定精神健康的資料，如疑犯曾向警方透露自殺的念頭。

死因裁判官周慧珠向死因研訊主任問及相關證物將如何處理，死因研訊主任稱，死者的遺書將轉交懲教署，由署方將遺書交予死者於遺書中提及的2名囚友。

在早前進行死因研訊時，翻譯主任在庭上讀出死者遺書內容，當中死者稱因以瑜伽波藏毒氣殺妻女被判處終身監禁的囚友許金山為「金山大哥」，指若兩人非在監獄相遇，死者可帶許到韓國遊覽。死者又於遺書寄語許要渡過難關，和家人相聚，死者於遺書中又對因販毒被囚34年的囚友呂永業表示感謝。

據了解，死者在案發時曾致電身在韓國的友人，死者友人察覺不妥後，致電韓國駐港領事館求助。領事館遂致電案發酒店了解情況，酒店員工接報後曾到死者房門拍門，其後以後備房卡進入房間後發覺異樣，遂報警求助。

死因裁判官今早引導陪審團時指，陪審團可就死亡結論裁定死於自殺或死因存疑。就裁定為死於自殺，裁判官指過往陪審團需以毫無合理疑點的標準作考慮，惟過往英國有案例則顯示，由於現時自殺已非刑事罪行，因此陪審團可採用較低的標準，即以相對可能性作考慮。

死因裁判官續指，現時社會越來越多人自殺，因此家屬較容易接受親人死於自殺。在考慮上述因素下，陪審團可採用相當可能性作考慮；若陪審團不接納死者撕爛床單，並綁在自己頸部、手腕上自殺，則可裁定為死因存疑。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：梁錦麟