【淘寶一姐】薇婭逃稅遭罰13.4億 直播帶貨1秒賣1000件衫銷售額8億元

▲ 薇婭逃稅遭罰13.4億，曾於直播帶貨1秒賣1000件衫，銷售額8億元

被視為「淘寶一姐」的網絡主播黃薇（網名：薇婭）捲入偷逃稅款調查。憑直播帶貨創8億至10億元（人民幣，下同）產品銷售額的薇婭，日前被內地稅務機關調查，發現她逃稅6.43億元，向其追繳並處罰款13.41億元。

當局表示，2019年至2020年期間，黃薇通過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

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單單以其逃稅金額以及內地最高個人所得稅率45%計算，薇婭2019年至20年逃稅相關收入達14.29億元。過往薇婭淘寶店營運總監奧利向阿里巴巴旗下資訊平台《阿里足跡》分享了薇婭能夠得到如此驚人銷售額的三大秘訣：

1. 夠勤力

薇婭幾乎每天都用淘寶做直播，推薦自家品牌及其他產品。在2017年10月淘寶的2場直播活動中，每當薇婭介紹一件新衣，工作人員就立刻在網店把新衣上架，「1秒鐘1000件，一開賣就沒有了，幾乎件件數秒售罄」。

2. 多與粉絲互動

薇婭會在微淘上直接問粉絲想要甚麼產品，團隊會綜合多個渠道的數據，為顧客發掘更多合適的貨品。奧利形容，薇婭和觀眾「就像朋友般相處，大家把薇婭當成朋友。」

3. 自行舉辦網購節

17年2月及8月，薇婭分別在自己的淘寶店自行舉辦「零食節」及「美麗節」，以團購方式讓粉絲享有較大優惠，又為顧客搜羅性價比高的內地品牌化妝品。其中，零食節一場直播也賣出20萬件零食。

據報，薇婭在調查過程中主動補繳稅款5億元，同時主動報告稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，國家稅務總局杭州市稅務局稽查局依據相關法律，追收13.41億元，包括隱匿收入偷稅但主動補繳的5億元和主動報告的少繳稅款0.31億元，處0.6倍罰款計3.19億元；對隱匿收入偷稅但未主動補繳的0.27億元，處4倍罰款計1.09億元；對虛構業務轉換收入性質偷稅少繳的1.16億元，處1倍罰款計1.16億元。

至於薇婭會否涉及刑事調查，內地當局表示，據內地法規若薇婭能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任。

薇婭出生於1985年，2005年以歌手身份於內地娛樂圈出道，是THP組合前成員，隨後成為帶貨直播主，曾因賣火箭、與劉德華合作賣演唱會門票時秒殺等廣為人知，人稱「直播一姐」和「淘寶一姐」。

責任編輯：羅嘉欣