【日間醫療】醫管局明年首季推「日間醫療服務策略」　試行3年內令3類住院病人免住院

▲ 醫管局今（20日）預告明年首季將推出「日間醫療服務策略」。（鄧凱文攝）

隨著本港人口老化，公立醫院壓力遞增。醫管局近年積極發展日間醫療服務，以減病人住院日數，今（20日）預告明年首季將推出「日間醫療服務策略」；醫管局總行政經理（策略、服務規劃及知識管理）曾巧峰表示，短期方案是希望3年內試行將膽手術、造影服務及微創抽組織手術納入日間服務，透過提升電腦系統及人手編排，預料可將病人住院約1日至3日，縮短至即日出院。

據醫管局最新數字，在2018/19年度，公立醫院日間病人住院日數佔整體病人住院日數為9%，而就診次數則佔整體病人就診次數為38%，醫管局代理策略發展總監夏敬恒透露，醫管局自2017年起，集中於老人科，如中風、氣管疾病及復康服務上發展日間醫療服務。曾巧峰則指，外國日間病人就診次數佔整體病人就診次數約為50%，但認為情況不能與本港直接比較，因本港醫療模式集中公立及專科醫療，她稱局方會盡力提升相關比率，又坦言「策略」不會訂下具體目標。

曾巧峰解釋，日間醫療服務目標是在一日內為病人做好檢查及治療，以避免不必要的住院，如急症室服務、日間手術及復康服務等：

疫情下深深感受到，可以避免就唔好入院，可減感染風險。

曾續指，日間醫療服務針對的病人為同時需要多部門服務，如麻醉科、手術科、專科，又要視乎病人情況，「如（情況）太弱就住院好啲，要做（複雜）手術都難即日出院」，而明年首季推出的「日間醫療服務策略」會訂下短期及長期方案，她透露短期方案，是希望3年內試行將膽手術、造影服務及微創抽組織手術納入日間服務，而長期方案則研究在10年建院計劃內考慮作日間服務的硬件建設，如正研究公院會否增設造影中心。

曾舉例，如要進行膽手術的病人，整個流程需要麻醉科及手術科醫生作基本身體檢查，並要向病人及其家人解釋手術風險，有需要時亦可安排物理治療師做好術前準備工作，最簡單情況約需住院至少一日，而如病人要調較薄血藥，更可能增至住院3日，但「如果可以安排早少少入院及流程做好少少」，料相關病人可即日出院；

對病人來說是比較一站式服務。

醫管局今年中起已就日間醫療服務向不同專科部門作諮詢，並於本月收到意見回饋，曾巧峰形容，各部門都對日間服務「覺得唔錯」，目前局方主要正改善電腦系統，如將住院改為日間醫療模式，又會於老人科引入新科技，如VR設施等，及正研究醫護人手配置，如分開日間及住院團隊。

曾巧峰坦言，現時醫護人手短缺，形容將醫護分開日間及住院團隊是一個複雜問題，又指如一個醫生難以只照顧日間病人：「最重要的資源是人手，是要每年睇情況安排番人手」；她又指，日間醫療服務可令醫護有固定工作時間，據外國研究顯示，此安排有助促進員工身心健康。

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記者：鄧凱文