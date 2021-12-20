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【食物安全】瑞典、法國、德國及波蘭部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽肉及禽類產品進口

社會 17:29 2021/12/20

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四國家部份地區爆發H5N1禽流感，本港暫停進口其禽肉及蛋。（資料圖片）

食物安全中心今日（20日）宣布，暫停瑞典、法國、德國和波蘭部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。

中心表示，因應瑞典農業局通報，指當地斯科納省錫姆里斯港市爆發高致病性H5N1禽流感，並延伸至毗鄰的圖默利拉市；而世界動物衞生組織通報指法國熱爾省、德國北萊茵—威斯特法倫州Wesel區和，波蘭瓦爾米亞—馬祖里省Iławski區爆發高致病性H5N1禽流感，即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從瑞典進口約680公噸冷藏禽肉；從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋；從德國進口約430公噸冷藏禽肉及約80萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約4070公噸冷藏禽肉及約2482萬隻禽蛋。

發言人續指，已就事件聯絡瑞典、法國、德國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織等，發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：黃悅晴
 

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