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【傑出學員】香港資優教育學苑辦第二屆頒獎禮　表揚14人創新發明卓越表現

社會 17:42 2021/12/20

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香港資優教育學苑辦第二屆頒獎禮，表揚14人創新發明卓越表現。（香港資優教育學苑提供）

香港資優教育學苑上周五（17日）舉辦第二屆傑出學員頒獎禮，向14位學員頒發傑出學員獎，表揚他們的努力，在國際比賽、創新發明的卓越表現。此外，今年獲提名申請學員資格的人數創新高，超過1.2萬名學生獲得提名，較去年增加25%。

14位得獎學員包括國際數學奧林匹克2021金獎徐子豐、中國數學奧林匹克2021金獎游証恩等；學苑亦向就讀香港科技大學一年級的李永康頒發傑出學生獎，在學苑期間完成了52個課程，並在今年三月時，於「第47屆日內瓦國際發明展」奪銅牌。

點擊下圖即看完整得獎名單：

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至於校友徐浩龍獲頒傑出校友獎，他現於牛津大學攻讀數學博士學位，在2019年時獲頒羅德獎學金，成為香港羅德學人，這獎項被多個公眾媒體譽為「世界最久負盛名的獎學金項目」。

學苑董事局主席林曉鋒博士．工程師表示，很高興可以見證學苑第二屆的「傑出學員頒獎禮」，學苑支持學員積極參加本港和海外不同類型的比賽，並取得令人鼓舞的成績。展望未來，學員在更廣闊的領域上，展現他們無限的潛 能。

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責任編輯：陳麗娜

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