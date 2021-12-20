【臨時械劫】郭富城+林家棟+任賢齊鬥演技　城城演悍匪：這是我從未演過的角色

▲ 任賢齊、郭富城、林家棟在《臨時械劫》合作。

由郭富城、林家棟及任賢齊主演，爾冬陞監製、《盲探》、《奪命金》執行導演麥啟光執導的《臨時械劫》，正拍攝得如火如荼。

電影是久違的港產械劫片，動作連場，郭富城在片中飾演生活拮据的摔跤手，鋌而走險越洋來港策動一宗閃電械劫；卻倒楣地捲入林家棟、任賢齊兩個「廢中」的初哥搶劫計劃，更惹來精明女幹探張可頤的追捕。

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三位主角大變身

今日（12月20日）影片接受傳媒探班，郭富城、林家棟、任賢齊、張可頤、梁仲恆、符家浚及孫佳君拍攝其中一幕重頭戲，講各方人馬在橋底展開激烈駁火。

三位男主角除親身上陣戲中動作場面，更為角色大變身，換上前所未見的突破造型。

城城配合大賊形象，刻意打扮粗獷，配上老套兇狠的造型，完全為角色拋棄型男外形。至於家棟也完美化身的士司機，穿上多功能背心、土氣金絲眼鏡、西褲襯涼鞋，用頭箍束起頭髮，滑頭又具市井氣。而小齊以一頭夾雜銀白的中長髮，再加憔悴的表情演廢中，一改平常的陽光暖男形象。

城城表示：「這是我從未演過的角色，第一次扮演窮兇極惡的悍匪。在造型上也有很大突破，相信觀眾一定會感到驚喜，因為完全有別於過往的形象與演繹方法。」

他又指，很開心參與《臨時械劫》這類港式槍戰動作片：「電影在香港很多特色地標取景，我們就剛完成在廟街的外景，當日拍攝非常花心思調度和設計地道槍械混戰，期待電影上映時觀眾可感受到十足的臨場感。」