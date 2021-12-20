RubberBand為《CIAO》創作延續篇 MV宣傳車巡遊全港送禮品
RubberBand近日拍攝虛擬保險廣告，四子除了除戶外廣告和網絡廣告亮相外，更特意撰寫新歌《好好地過》，以陪伴作為主題憑歌寄意，與大家共同面對未知的將來。
《好好地過》是今年較早前樂隊大熱歌曲《 Ciao 》的延伸，描述有著不同生活與價值觀的人均面對人生不同關口，或會有迷失、無助、孤單的時候，但在路上總有同行者陪伴。
《好好地過》MV今日正式首播，歌曲並於12月21日起在各大音樂串流平台上架。
而《好好地過》的宣傳車亦將遊走全港各區，宣傳車上除有RubberBand的影踪之外，播放《好好地過》MV，期間亦大派精美禮品，陪伴港人共度佳節。
宣傳車詳情
日期：
12月20、30日 觀塘駿業街
12月21、26日 銅鑼灣軒尼詩道（銅鑼灣地鐵站D2出口）
12月22日 鰂魚涌海光街
12月23日 大圍大圍道
12月24日 旺角朗豪坊
12月25、31日 尖沙咀海防道
12月27日 旺角西洋菜街
12月28日 將軍澳唐俊街
12月29日 灣仔電腦城（灣仔地鐵站A4出口）
時間：12:00至20:00
＊凡參觀宣傳車並即場填寫簡單資料，即可獲限定版文青帆布袋一個，更有機會獲贈別注歌詞版，禮品數量有限，送完即止。
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撰文 : TOPick柴犬出動