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RubberBand為《CIAO》創作延續篇　MV宣傳車巡遊全港送禮品

娛樂 18:07 2021/12/20

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

RubberBand拍攝新廣告。

RubberBand近日拍攝虛擬保險廣告，四子除了除戶外廣告和網絡廣告亮相外，更特意撰寫新歌《好好地過》，以陪伴作為主題憑歌寄意，與大家共同面對未知的將來。

《好好地過》是今年較早前樂隊大熱歌曲《 Ciao 》的延伸，描述有著不同生活與價值觀的人均面對人生不同關口，或會有迷失、無助、孤單的時候，但在路上總有同行者陪伴。

《好好地過》MV今日正式首播，歌曲並於12月21日起在各大音樂串流平台上架。
 
而《好好地過》的宣傳車亦將遊走全港各區，宣傳車上除有RubberBand的影踪之外，播放《好好地過》MV，期間亦大派精美禮品，陪伴港人共度佳節。

MV宣傳車。

宣傳車詳情

日期：

12月20、30日  觀塘駿業街    
12月21、26日  銅鑼灣軒尼詩道（銅鑼灣地鐵站D2出口）           
12月22日        鰂魚涌海光街            
12月23日        大圍大圍道            
12月24日        旺角朗豪坊            
12月25、31日 尖沙咀海防道            
12月27日        旺角西洋菜街           
12月28日        將軍澳唐俊街           
12月29日        灣仔電腦城（灣仔地鐵站A4出口）          

時間：12:00至20:00  

＊凡參觀宣傳車並即場填寫簡單資料，即可獲限定版文青帆布袋一個，更有機會獲贈別注歌詞版，禮品數量有限，送完即止。

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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