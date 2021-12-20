【柏傲莊】第一期第2座及第3座約5%混凝土強度未達標　新世界指對取得入伙紙未有影響

▲ 大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊。（資料圖片）

大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊第三期，部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。屋宇署早前須為同一項目其餘5幢，進行額外測試並提交報告。屋宇署今日（20日）表示，已完成審視相關測試結果，第2座及第3座有約5%混凝土強度，低於指明等級強度。



屋宇署發言人說，第一期樓宇整體結構並沒有明顯危險，要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承建商，就第一期發展建議跟進工程，並已批准有關加固工程及發出施工同意書，估計有關工程於數月內完成。第二期樓宇，即第5座、第6座及第7座的樣本就全部達標。

發言人強調，所有工程需按批准圖則及《建築物條例》有關規定進行，屋宇署會在所有工程，包括上述加固工程妥善完成後，才會發出佔用許可證；亦已要求有關註冊建築專業人士及註冊承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。由於有關調查仍在進行中，發言人指，現階段不宜就事件的原因作出評論，將視乎調查結果，按規定採取適當行動。

新世界發展發言人回應時強調，經註冊結構工程師評估後，確認第1期的兩座樓宇結構安全，已要求承建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對第1期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響。發言人又說，承諾將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，交付全數買家。

▲ 大圍站上蓋私人發展項目柏傲莊。（資料圖片）

另外，屋宇署發言人補充，為釋除公眾疑慮，及進一步加強對鋼筋混凝土結構工程的品質監控，屋宇署將向新批准開展工程的發展項目施加額外要求，包括要求私人樓宇上蓋主體結構工程，額外要求於工程期間對結構構件定期進行反彈錘敲測試；擬增加的反彈錘敲測試，須在完成每次澆注混凝土工序後的第7天進行，並涵蓋不同主要混凝土結構構件。相關的註冊建築專業人士亦須備存有關紀錄供屋宇署審查之用，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知屋宇署及於確認事故後14天內向屋宇署提交報告。



屋宇署指，正草擬相關作業備考，目標是於明年第一季實施上述新措施。另外，署方正積極考慮引入嵌入式傳感器，容許業界以此作為遵從額外的反彈錘敲測試規定的替代方案，擬於明年初與業界進一步探討該技術並提供詳細指引。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴