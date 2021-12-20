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【立法會選舉】工聯會議席倍增至8席　吳秋北：提前告急是因有人造謠夠票

政治 18:28 2021/12/20

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工聯會8人當選。（陳靜儀攝）

工聯會在今屆立法會選舉中派出9人參選三大界別，最後奪下8席，佔90名議員近1成，其中首次參選的工聯會吳秋北高票當選，被問為何提早告急時，他稱，由報名參選開始，坊間已謠傳他夠票，強調是為澄清謠言而提前告急。

工聯會元老王國興則表示，吳秋北提前告急，是現實情況需要及吸取經驗教訓。「其實我們都不想」，但一直被指夠票和「大熱」，他又舉例指，自己2012年參選港島東時，亦有人聲稱他夠票，最後開票僅僅夠票入圍，但2016年選「超區」時，亦有人謠傳他夠票，自己更因此落敗。他說：「樹欲靜而風不息，面對君子之爭，要寸票必爭。」

今次工聯會議席倍增至8席，包括地區直選3席：港島東吳秋北、九龍東鄧家彪、新界西南陳穎欣，其中「90後」陳穎欣為最年輕的當選者；功能界別方面，郭偉強和梁子穎奪下勞工界2席；選委會界別佔3席，即理事長黃國、副會長麥美娟及現任立法會議員陸頌雄，巴士車長蔡永強以818票落選。他表示，自己能夠承先啟後，鼓勵前線工作人員用於參與日後的立法會選舉，並成功當選。

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記者：林曉君

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