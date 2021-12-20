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【新冠疫苗】港府認可尼日利亞等3國發出疫苗接種紀錄　本周三起可用作登機回港

社會 18:32 2021/12/20

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政府將認可尼日利亞發出的疫苗接種紀錄。（資料圖片）

政府今日（20日）公布，已與尼日利亞政府完成商討，將認可該地區發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄；另認可曾逗留A組指明地區的香港居民，持佛得角或黎巴嫩所發出的疫苗接種紀錄登機來港。相關安排將由本周三（22日）凌晨零時起實施。

港府表示，由本月22日凌晨零時起，持有由目前屬A組指明地區的尼日利亞的相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由佛得角和黎巴嫩發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由本月22日凌晨零時起接受佛得角和黎巴嫩發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

另外，政府留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可了阿聯酋發出的疫苗接種紀錄。政府繼早前已與阿聯酋達成認可安排，亦將更新「發出認可疫苗接種紀錄地區名單」，將阿聯酋列為在歐盟新冠數碼通行證機制下發出認可疫苗接種紀錄的地區。

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責任編輯：郭詩詩

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