【萬千星輝頒獎禮】張振朗首度打入視帝最後5強　譚俊彥鍾嘉欣成視帝視后大熱

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2021》公布最後5強名單。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，大台於今日（12月20日）舉行記招，公布各個獎項的最後5強名單（只「飛躍進步男藝員」有6強）。

當中張振朗憑《拳王》首次入圍成「視帝」5強，不過今屆以《換命真相》被視為譚俊彥大熱。

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至於視后方面，憑《星空下的仁醫》入圍角逐而成大熱的鍾嘉欣無懸念地順利入5強。

不過近日憑在《十月初五的月光》演萬朱莎華的姚嘉妮受網民讚賞，卻未能打入最後五強，令不少網民感意外。

提名名單如下：

最佳劇集

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最佳男主角

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最佳女主角

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最受歡迎電視男角色

金城安（周嘉洛）《愛‧回家之開心速遞》

古家廉（陸永）《智能愛人》

時光（譚俊彥）《換命真相》

況叢昕（馬國明）《星空下的仁醫》

文初（胡鴻鈞）《十月初五的月光》

最受歡迎電視女角色

熊尚善（滕麗名）《愛‧回家之開心速遞》

Liza（姜麗文） 《愛‧回家之開心速遞》

王麗美（李佳芯）《愛美麗狂想曲》

馬穎思（林夏薇）《逆天奇案》

章以芯（鍾嘉欣）《星空下的仁醫》

最佳男配角

張頴康 《逆天奇案》

泰臣 《智能愛人》

朱敏瀚 《換命真相》

羅子溢 《星空下的仁醫》

黃子恆 《拳王》

最佳男配角

姜麗文 《愛‧回家之開心速遞》

陳自瑤 《寶寶大過天》

麥美恩 《智能愛人》

劉佩玥 《換命真相》

何依婷 《星空下的仁醫》

最佳綜藝節目

《聲夢傳奇》

《好聲好戲》

《演鬥聽》

《思家大戰》

《男神廚房》

最佳資訊及專題節目

《東張西望》

《香港原味道》

《無窮之路》

《醫醫，我不想再病了》

《冰島潮甚麼》

最佳年度及特備節目

《明星運動會》

《2020東京奧運》

《2021香港小姐競選》

《萬千星輝賀台慶》

《星光熠熠耀保良》

飛躍進步男藝人

林正峰

羅天宇

馬貫東

丁子朗

黃庭鋒

胡鴻鈞

飛躍進步男藝人

陳瀅

姜麗文

王灝兒JW

王敏奕

游嘉欣

最受歡迎電視歌曲

《愛心灌溉》（《愛‧回家 之 開心速遞》-王灝兒JW）

《不可能發生》（《智能愛人》-譚嘉儀）

《好好珍惜自己》（《星空下的仁醫》-鍾嘉欣）

《祝君好》（《十月初五的月光》-胡鴻鈞）

《造夢時》（《聲夢傳奇》-《聲夢傳奇》學員）

最受歡迎電視拍檔

《愛．回家 之 開心速遞》林淑敏、許家傑

《星空下的仁醫》鄭嘉穎、鍾嘉欣

《#後生仔傾吓偈》陸浩明、馮盈盈

《好聲好戲》阮兆祥、賴慰玲

《青年心城 之 撐起青春》游嘉欣、林正峰