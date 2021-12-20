【Omicron變種病毒】明日起曾訪高風險地區港人須到竹篙灣檢疫4天　首7天須每日一檢

▲ 明日起曾訪高風險地區港人須到竹篙灣檢疫4天。（資料圖片）

政府今日（20日）公布，鑑於全球疫情因Omicron變異病毒株急速惡化，將採取一系列措施以進一步加強「外防輸入」，包括即日起收緊航班「熔斷機制」、所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測採樣時限縮短至48小時，以及所有從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫。

有關措施如下：

由即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天

由12月24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時

由12月21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首7天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

此外，因應全球新冠肺炎疫情發展，政府將由12月21日凌晨零時起對曾逗留英國（現時為A組指明地區）的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施，以及由12月23日凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。詳情即看：【下一頁】

現時由「加強監測A組地區」抵港人士抵港首7天須在檢疫中心強制檢疫，不過，當局指經過觀察後，至今所有本港Omicron輸入個案，均在抵港檢測或抵港後首3天內檢測所發現。為善用最高規格的竹篙灣檢疫中心檢疫設施，政府將於明天（21日）起，調整有關檢疫安排，將7天的檢疫期縮短至4天，惟首7天須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會於抵港第5天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫。

此外，所有曾逗留「加強監測A組地區」的抵港人士，抵港首7天不論身處檢疫中心或指定檢疫酒店檢疫，均必須每天接受檢測，其後14天檢疫期必須隔天接受檢測，連同抵港時於機場接受「檢測待行」，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測，相關人士合共須接受14次檢測。

就縮短於竹篙灣檢疫中心檢疫的時間至4天的安排，港府會設立7天過渡期，即在明日至下周一（27日）的過渡期內，如相關來港人士登機來港時所持的指定檢疫酒店預訂房間確認書上所列的租住期為抵達香港的第8日起計不少於14晚（即現有要求），亦可獲准登機來港。

有關人士抵港後，將按現有安排先在竹篙灣檢疫中心強制檢疫7天，如能確認預訂原有指定檢疫酒店，在抵港第5天至第7天的房間，則可在抵港第5天，由專車送到該指定檢疫酒店，完成餘下17天的強制檢疫；而由12月28日起，來港人士所持的指定檢疫酒店預訂房間確認書，必須為更新安排下要求的租住期，即為抵達香港的第5日起計不少於17晚。

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責任編輯：郭詩詩