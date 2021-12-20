  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron變種病毒】明日起曾訪高風險地區港人須竹篙灣檢疫4天　首7天須每日一檢

社會 18:43 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

政府今日（20日）公布，鑑於全球疫情因Omicron變異病毒株急速惡化，將採取一系列措施以進一步加強「外防輸入」，包括即日起收緊航班「熔斷機制」、所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測採樣時限縮短至48小時，以及所有從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫。

有關措施如下：

  • 由即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天
  • 由12月24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時
  • 由12月21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首7天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

此外，因應全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，政府將由12月21日凌晨零時起對曾逗留英國（現時為A組指明地區）的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施，以及由12月23日凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

健康碼 新冠肺炎 隔離營 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 疫情 編輯 英國 香港

最高瀏覽

【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死