【Omicron變種病毒】明日起曾訪高風險地區港人須竹篙灣檢疫4天　首7天須每日一檢

政府今日（20日）公布，鑑於全球疫情因Omicron變異病毒株急速惡化，將採取一系列措施以進一步加強「外防輸入」，包括即日起收緊航班「熔斷機制」、所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測採樣時限縮短至48小時，以及所有從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫。

有關措施如下：

由即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天

由12月24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時

由12月21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首4天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首7天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

此外，因應全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，政府將由12月21日凌晨零時起對曾逗留英國（現時為A組指明地區）的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施，以及由12月23日凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

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責任編輯：郭詩詩