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【Omicron變種】明起英國抵港人士須到竹篙灣檢疫4天　周四起曾逗留秘魯非香港居民不准入境

社會 18:55 2021/12/20

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明起英國抵港人士須到竹篙灣檢疫4天　周四起曾逗留秘魯非香港居民不准入境。（資料圖片）

為應對及防範Omicron個案的輸入風險，政府將採取至為嚴謹的「外防輸入」措施，將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。政府今日（20日）公布，明日凌晨起對曾逗留英國的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施，以及由12月23日凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

【Omicron變種病毒】明日起曾訪高風險地區港人須竹篙灣檢疫4天，首7天須每日一檢，詳情即看：【下一頁】

政府表示，因應早前發現兩宗由英國輸入香港的Omicron個案，政府將對12月21日凌晨後由英國抵港的有關人士，實施經調整的「加強監測A組地區」檢疫及檢測安排。此項檢疫及檢測安排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、美國、贊比亞和津巴布韋抵港的人士。
 
另外，因應秘魯確認發現Omicron個案，政府會將該地區指明為A組指明地區，12月23日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民必須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

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責任編輯：黃悅晴

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