【Omicron變種病毒】港府即日起收緊航班熔斷機制　同一航線7日內有4人確診須禁飛14天

▲ 港府收緊民航客機「熔斷機制」。（資料圖片）

政府今日（22日）公布，鑑於全球疫情因Omicron變異病毒株急速惡化，將採取一系列措施以進一步加強「外防輸入」，包括即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天。

發言人指，民航客機「熔斷機制」旨在減低輸入個案的機會，由於全球疫情肆虐，輸入個案數字持續上升，為進一步減低輸入個案的機會，由即日起收緊以下禁止個別航班着陸香港的指標：

相同航空公司從同一地點抵港的民航客機上，在7天內累計共有4名或以上的乘客經抵港檢測而確診（原有熔斷指標為從同一地點抵港的兩班民航客機各有2名或以上乘客抵港檢測確診）

另外兩項熔斷條件指標則繼續有效：

同一班抵港民航客機上有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診

一班抵港民航客機上有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診，以及有一名或以上的乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明的條件

在航班「熔斷機制」下，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機將被禁止着陸香港14天。

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責任編輯：郭詩詩