  • 17°C
香港時間 : 20211220日 (週一) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】JW萬豪酒店推新春菜式　賀年糕點＋$328自家製XO醬

休閒消費 19:25 2021/12/20

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

W萬豪酒店推出不同新春菜式以及存賀年糕點。

虎年將至，香港JW萬豪酒店的中菜廳萬豪金殿炮製了一系列應節佳餚美食，與家人一同慶賀新歲。酒店還推出賀年糕點、自家製XO醬及其他送禮佳品，讓大家於新春佳節送上祝福。

酒店指中餐行政總廚鄧家濠師傅於2022年2月1日至10日期間，會推出一系列菜式，當中包括澳洲兩頭鮑魚、髮菜伴金蠔、大吉大利的大利湯，以及銀芽蜆蚧炒魚絲等，讓大家與家人享用新年菜式，共聚天倫。

最新影片

賀年糕點

萬豪金殿有兩款招牌賀年糕點，包括金箔棗皇年糕及金殿蘿蔔糕。

酒店指金箔棗皇年糕選用山西紅棗皇，棗味香濃，養顏補氣，製作時只取棗肉做成棗蓉，再加入椰汁、糯米粉及甘庶片糖，最後再加上金箔。而金殿蘿蔔糕則採用本地臘腸，配以日本瑤柱、蝦米、蘿蔔及粘米粉製成。

價錢：金箔棗皇年糕港幣328元，金殿蘿蔔糕港幣348元。

供應日期：2022年1月24日至30日

    點擊圖片放大
    +3
    +2

賀年送禮

萬豪金殿同時供應手工製美食，為大家準備賀年送禮佳品，包括自家製萬豪金殿XO醬、當中的食材包括瑤柱、金華火腿、蝦籽及蝦米等炮製、另外還有琥珀合桃、及海苔腰果可作賀年送禮之用。

詳情可按此查詢或致電2810 8366。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

相關文章

【美食速報】「武骨相傳」拉麵店登陸朗豪坊　即燒叉燒+新店限定牛肝菌雞白湯
18:59 2021/12/17
【美食速報】「武骨相傳」拉麵店登陸朗豪坊　即燒叉燒+新店限定牛肝菌雞白湯
【美食速報】J.A.M.節慶聚會外送套餐　人均$189嘆9道自選亞洲菜式
今日 16:08
【美食速報】J.A.M.節慶聚會外送套餐　人均$189嘆9道自選亞洲菜式

你可能感興趣

【美食速報】「武骨相傳」拉麵店登陸朗豪坊　即燒叉燒+新店限定牛肝菌雞白湯
18:59 2021/12/17
【美食速報】「武骨相傳」拉麵店登陸朗豪坊　即燒叉燒+新店限定牛肝菌雞白湯
【美食速報】J.A.M.節慶聚會外送套餐　人均$189嘆9道自選亞洲菜式
今日 16:08
【美食速報】J.A.M.節慶聚會外送套餐　人均$189嘆9道自選亞洲菜式
蘿蔔糕 美食 中菜 菜式 香港 酒店 消費資訊 飲食資訊

最高瀏覽

【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
16:55 2021/12/19
【王力宏離婚】期限已過王力宏仍未現身道歉 　預料李靚蕾與前夫將對簿公堂
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
23:46 2021/12/19
【王力宏離婚】沉默多時終反擊李靚蕾 　王力宏稱活在勒索恐懼：我沒對婚姻不忠
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死
14:36 2021/12/19
【過度溺愛】中國第一懶人飯來張口8歲先學行　父母雙亡後23歲活活餓死