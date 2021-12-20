【美食速報】JW萬豪酒店推新春菜式　賀年糕點＋$328自家製XO醬

▲ W萬豪酒店推出不同新春菜式以及存賀年糕點。

虎年將至，香港JW萬豪酒店的中菜廳萬豪金殿炮製了一系列應節佳餚美食，與家人一同慶賀新歲。酒店還推出賀年糕點、自家製XO醬及其他送禮佳品，讓大家於新春佳節送上祝福。

酒店指中餐行政總廚鄧家濠師傅於2022年2月1日至10日期間，會推出一系列菜式，當中包括澳洲兩頭鮑魚、髮菜伴金蠔、大吉大利的大利湯，以及銀芽蜆蚧炒魚絲等，讓大家與家人享用新年菜式，共聚天倫。

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賀年糕點

萬豪金殿有兩款招牌賀年糕點，包括金箔棗皇年糕及金殿蘿蔔糕。

酒店指金箔棗皇年糕選用山西紅棗皇，棗味香濃，養顏補氣，製作時只取棗肉做成棗蓉，再加入椰汁、糯米粉及甘庶片糖，最後再加上金箔。而金殿蘿蔔糕則採用本地臘腸，配以日本瑤柱、蝦米、蘿蔔及粘米粉製成。

價錢：金箔棗皇年糕港幣328元，金殿蘿蔔糕港幣348元。

供應日期：2022年1月24日至30日

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賀年送禮

萬豪金殿同時供應手工製美食，為大家準備賀年送禮佳品，包括自家製萬豪金殿XO醬、當中的食材包括瑤柱、金華火腿、蝦籽及蝦米等炮製、另外還有琥珀合桃、及海苔腰果可作賀年送禮之用。

詳情可按此查詢或致電2810 8366。

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記者：蕭雅文