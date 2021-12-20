【食物安全】3款法國進口芝士或受大腸桿菌污染　食安中心已指示進口商回收

▲ 3款法國進口芝士或受產志賀毒素大腸桿菌污染。（iStock圖片）

食物安全中心今日（20日）呼籲市民不要食用3款法國進口芝士，指有關產品可能受產志賀毒素大腸桿菌污染，亦要求業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

食安中心表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統通報，指有關產品懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，正進行回收，預警系統資料顯示，受影響批次產品曾進口本港。中心初步調查發現，進口商奇達思優質食品曾進口部分受影響批次產品，已按指示展開回收，市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電熱線 2612 2066。

涉事產品資料如下：



產品名稱：(1) FRERES MARCHAND - CANTAL ENTRE DEUX AOP

(2) TRADITIONAL SELECTION 1KG - 4 CHEESES

(3) TRADITIONAL SELECTION 2KG - 6 CHEESES

品牌：Les Frères Marchand

來源地：法國

進口商：奇達思優質食品

批次：LOT 21-45



中心發言人說，產志賀毒素大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，飲用受污染的水、進食未烹煮熟透或受污染的食物，可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症，呼籲市民如購入受影響批次產品，應停止食用。

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責任編輯：黃悅晴