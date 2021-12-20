【職安健】截至11月已有21宗致命工業意外　羅致光：令人擔憂

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（袁澍攝）

本港近年的職安健情況改善趨勢放緩，過去二十年平均致命工業意外徘徊在二十宗，然而截至11月今年已有21宗致命工業意外，勞工及福利局局長羅致光指，情況令人憂慮。

羅致光今日（20日）出席香港職業安全健康大獎頒獎典禮時致辭，他提及上月接連發生了多宗建造業致命工業意外，導致三名分別進行污水井內的維修工程、樓宇拆卸工程及懸空式棚架搭建工程的工友遭遇意外，認為這些意外其實可以避免，因此呼籲主及僱員工作時必須採取所需安全措施，切勿貪一時方便而罔顧工作安全。

▲ 羅致光為獲獎者頒獎。（袁澍攝）

回顧過去10年，職業傷亡個案數目由2011年的40,578宗下降33.1%至2020年的27，127宗；同期的千人傷亡率亦由14.6下降至9.3。儘管本港的職安健表現持續得到改善，致命工業意外近年一直徘徊在每年大約20宗左右，未見有下降趨勢。截至今年十一月，本港發生了21宗致命工業意外，情況令人憂慮。

他說，勞工處非常關注僱員的職安健，處方一直透過巡查執法、宣傳推廣及教育培訓等工作，提升各行業的職安健表現，防止意外發生。

今日舉辦的職安健頒獎典禮，是由210間機構提交472個項目參賽，競逐9項大獎類別。另外，職安局亦在活動上進行「職安健策略夥伴」啟動禮，包括中華電力、中華煤氣、香港電燈、香港賽馬會及機管局等10間公司成為首批「職安健策略夥伴」。

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記者：袁澍