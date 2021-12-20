【翻譯科技】明專首設國際學術「聖方濟各人文科技獎」　開發中文多語翻譯系統內地學者奪獎

▲ 明愛專上學院首個國際學術獎項評審結果今日（20日）出爐。（學校網頁截圖）

正籌備升格為「聖方濟各大學」的自資院校明愛專上學院今日（20日）公布，院校設立首個國際學術獎項「聖方濟各人文科技獎2022（翻譯科技）」評審結果，獎項將頒予中國教育部語言文字應用研究所高級研究員馮志偉，以表揚他在翻譯科技領域的傑出成就，他是開發中文翻譯為法、英、日、俄及德語的多語機器翻譯系統的第一人；另有一名香港學者及一名西班牙學者，均會獲頒嘉許狀。

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明專於今年9月創立「聖方濟各人文科技獎」，以推廣人文科技到國際層面，首屆的2022年度獎項範疇為「翻譯科技」，並於10至12月間接受國際提名，經遴選後，由明專校長麥建華擔任主席的「獎項委員會」今日公布得獎名單。

據學院新聞稿形容，首屆得獎人馮志偉是翻譯科技的先行者，亦是中國國內自然語言處理及術語學的泰斗，過去50多年一直深入研究翻譯科技，是第一位測定漢字熵值的學者、第一位把依存語法和配價語法應用於機器翻譯的學者、第一位在中國研究生成語法的公理化方法學者、第一位開發中文翻譯為法語、英語、日語、俄語及 德語的多語機器翻譯系統的人，以及第一位在國內開設數理語言學課程及在國內出版第一本《數理語言學》專著的學者。

他過去在多個國家獲頒獎項，包括2006年6月聯合國教科文組織奧地利委員會（Austrian Commission for UNESCO）、維也納市（City of Vienna）、國際術語資訊中心（INFOTERM）所頒發的維斯特獎（Wüster Special Prize）以表揚馮教授在術語研究方面的成就，並於2018年獲中國計算機學會頒發自然語言處理傑出成就獎，以表彰他對自然語言處理的貢獻；其在1961至2021的60年間，共出版38本學術著作及483篇有關翻譯科技領域的論文。

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香港城巿大學榮休教授鄒嘉彥，以及西班牙馬拉加大學教授格洛麗亞‧科帕斯‧帕斯達爾（Professor Gloria Corpas Pastor），亦將獲頒嘉許獎，以表揚兩人在翻譯科技方面的貢獻。

頒獎禮將於2022年1月5日在專校園舉行，校方亦將於同日及翌日（1月5至6日）於舉行「建設香港人文科 技文化」國際會議。

明專指，該校人文及語言學院一直致力提升教學與研究，於去年9月設立全球首創的翻譯科技文學士課程，培訓應對數碼社會需求的新一代翻譯人才，並於今年1月獲研資局資助，設立全球第2個人文科技研究中心，為本地及國際學者提供一個平台進行先進的跨院、跨學科、跨地域協作研究，探討科技與人文學科的問題。

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責任編輯：馮琪雅