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【禽流感】漁護署濕地公園檢黑臉琵鷺屍體　對H5N1病毒測試呈陽性反應

社會 20:03 2021/12/20

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香港濕地公園。(資料圖片)

一隻在天水圍香港濕地公園撿走的黑臉琵鷺屍體證實對H5N1禽流感病毒測試呈陽性反應。

漁農自然護理署今日（20日）表示，該隻雀鳥屍體本月16日在香港濕地公園的泥灘被發現及撿走，並於17日進行的H5病毒初步測試中呈陽性反應。香港濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒。園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生。園方會密切留意園內雀鳥的情況。

發現雀屍地點的3公里範圍內有2個雞場，署方已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署亦已致電家禽農戶，提醒他們加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會去信雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士，提醒他們採取適當預防措施。漁護署會繼續密切留意有關情況。

香港濕地公園所在的后海灣一帶是黑臉琵鷺其中一個主要度冬地。

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責任編輯：蘇文軒

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