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【上車必睇】居屋淪「龍床盤」外界狠批　有意見促訂最低人均居住面積

社會 22:58 2021/12/20

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居屋開則太細，外界普遍批評生活質素欠佳。（資料圖片）

今期市區盤焦點之一，啟德啟欣苑推售1,840伙，但當中約320伙面積僅186至189平方呎，屬於歷來最細居屋開則，售價最平124萬。有房委會資助房屋小組委員批評就似「龍床盤」，不足以讓2人以上家庭生活，建議房委會訂立「最低人均居住面積」，保障上車家庭的生活質素。有測量師指居屋面積跌破200呎的消息，會令申請家庭感到極度失望，批評開則極不理想。

啟德是市區居屋供應重鎮之一，港鐵宋皇臺站旁就有6幅擬建居屋地皮，啟欣苑屬於其中之一。本報早前獨家報道，啟德2B3及2B4地盤的居屋單位趨向「納米化」，實用面積最細只有約250平方呎。可是比鄰兩個地盤的啟欣苑，情況或更惡劣，總供應1,840伙當中，約半數單位細過300呎，當中186至189呎就有320伙，屬於歷來推售的最新居屋；而282至300呎約有560伙。

房委會資助房屋小組委員陳浩庭拒評居屋發售消息，但憂慮市區居屋盤或有「越起越細」趨勢，他指出新居屋一般供核心家庭認購，而非一人申請，若啟德有單位開則細過200呎，就猶如「龍床盤」，家庭生活質素就欠保障，「唯一可取之處是售價較平，較可負擔」。他建議房委會加快討論，應訂立居屋「最低人均居住面積」，保障上車家庭的生活質素。

測量師學會副會長林家輝認為，公屋/綠置居屬於出租性質，或需編配予1人戶，開則較細是無可厚非；可是居屋面積跌破200呎的消息，會令申請家庭感到極度失望，批評開則極不理想。

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記者：吳卓峰

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