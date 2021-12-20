【無人機規管】小型無人機操作明年6月納規管　VTC配合民航處「進階訓練計劃」提供課程考核

▲ 民航處於上周五（17日）舉行簡介會，向業界闡釋小型無人機「進階訓練機構計劃」及相關要求。（政府新聞處圖片）

為配合明年6月1日生效的《小型無人機令》，民航處今日（20日）推出小型無人機「進階訓練機構計劃」，並邀請有興趣的機構和團體提供課程和考核。早前與民航處合作推行「先導計劃」的職業訓練局（VTC）表示歡迎新計劃推行，並將配合相關措施，繼續提供進階的無人機訓練課程，以培育合乎新安全規管要求的遙控駕駛員。

新規例以「風險為本」模式規管小型無人機操作，規管小型無人機註冊、標籤、遙控駕駛員註冊、培訓和考核等。

民航處今日推出的「進階訓練機構計劃」訂明，訓練機構通過飛行計劃、風險評估和緩解措施，增強無人機駕駛員的處境意識和安全管理技能，以保障航空和公眾安全，同時讓小型無人機在科技演變和創新下有更大的發展和應用空間。

為設立「進階訓練機構計劃」作好準備，民航處早前與香港生產力促進局、職訓局及僱員再培訓局合作，藉着先導計劃敲定小型無人機訓練課程綱要和考核準則，先導訓練課程自7月中推出，配合現行不同培訓資助計劃，為學員提供適切及具價值的訓練課程。

職訓局表示，透過先導計劃提供的「小型無人機（進階）證書」及相關課程，部分於本月開始授課；已完成相關課程和通過考核的學員，可向民航處申請「進階等級」的資格。「小型無人機（進階）證書」由職訓局轄下香港專業教育學院（IVE）工程學科提供，課程已納入「Vplus工程專才」進修資助計劃，獲批資助的申請人可獲退還課程60%的學費。

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責任編輯：馮琪雅