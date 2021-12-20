【立法會選舉】經民聯8人出戰1人落敗　盧偉國：張華峰是「性情中人」當然有一定情緒

▲ 經民聯選舉後見記者。（曾耀輝攝）

立法會選舉結果已經出爐，經民聯總共派出8人參選，其中7人成功當選，金融服務界張華峰立法會議員未能成功連任，今日未有出席該黨的會選舉結果簡介會。被問及張華峰的心情，經民聯主席盧偉國透露：「當然會有一定的情緒」。

盧偉國形容，張華峰是「性情中人」，在辛苦的選舉工程𥚃面，結果不理想，當然會有一定的情緒，但他亦安然接受結果。盧偉國強調，最重要的是張華峰繼續為業界服務，不單是在立法會這個平台。

被問及張華峰的落敗原因，盧偉國則說，選舉工程都是戰戰競競去做，稱「勝負各種因素都有」，但是均要坦言面對結果，強調無論勝負如何，繼續服務社會才最重要。

盧偉國表示，現時當務之急是全力推動特區政府盡快落實兩地通關時間表，爭取逐步擴展每日通關配額，以改善經濟，惠及民生。梁君彥表則形容，新一屆立法會將是一個全新的起點，他衷心期望有經驗的議員帶領新面孔迅速融入議會工作，共同在立法會迸發新思維，創造議會新氣象，讓香港重新出發。

今屆立法會選投票率僅達三成，創歷來新低。被問及會否擔心立法會選舉投票率的認受性，現屆立法會主席梁君彥則強調，整個選舉過程公開公平公正，自言是民主國家都未必可以做到香港的程序，又稱選出來的議員「眼前一亮」，闊度、深度、層次，都比以往多。

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記者：陳葆琳