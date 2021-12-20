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【水果藏毒】泰國抵港水果罐頭藏22公斤海洛英市值2,900萬元　海關元朗拘捕2男

社會 22:37 2021/12/20

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毒品混入水果罐頭。(黃傑偉攝)

香港海關毒品調查科於本月16日檢獲22公斤海洛英，市值2,900萬元，其後於今日(20日)在元朗白沙山路拘捕2名分別33及20歲本地男子。

海關港口及海域科根據風險評估，於16日抽查一批由泰國海運到港、報稱40箱罐頭水果食品。海關在元朗一拆貨場以X光機檢查貨物時，發現貨品有異常，於是將40箱貨物拆開檢查，人員在其中3箱、共72罐荔枝及紅毛丹水果罐頭中，檢獲重22公斤懷疑海洛英，市值2,900萬元。

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案件轉交海關毒品調查科跟進，經深入調查及貨物監控追蹤，直至今日販毒集團僱用一部貨車到元朗貨場提貨，並將貨物運送至元朗白沙山路一寮屋進行交收關員隨即將33歲貨車司機及一名20歲報稱搬運工人的收貨男子拘捕。被捕2人將會通宵扣留調查，海關指案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

關毒品調查第三組高級調查主任林妙珠指，毒品混入食品偷運到港並非罕見，重申根據危險藥物條例，販運危險藥物屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，呼籲市民不要貪圖利益以身試法。

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記者：黃傑偉

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