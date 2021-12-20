【強制檢測】初確患者潛伏期曾在港　5地方須強檢包括元朗3食肆

▲ 初確患者潛伏期曾在港，5地方須強檢包括元朗2食肆（資料圖片）

港府表示，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有五個指明地方今（20日）被納入強制檢測公告，包括元朗沙井路11號金碧花園第3座、元朗吟鐵板燒日本料理和酒、元朗形點I地下一杯鐵板燒居酒屋等。為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。

納入強制檢測公告地點如下：

任何在11月28日至12月20日期間曾身處 元朗金碧花園第3座 超過兩小時的人士， 須於12月22日或之前接受檢測；受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

超過兩小時的人士， 須於12月22日或之前接受檢測；受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定 任何在12月1日中午12時至下午2時期間曾身處 元朗吟鐵板燒日本料理和酒 的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定 任何在12月1日下午7時至下午9時期間曾身處 元朗形點I地下一杯鐵板燒居酒屋 的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定 任何在12月2日下午1時至下午3時期間曾身處 元朗順發大樓地下潮興牛腩 的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定 任何在12月2日下午8時至下午10時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓6樓鄰近65號閘口玉衡堂商務貴賓室的人士，須於12月22日或之前接受檢測。受檢人士若在12月18日至12月20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定

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記者：鄧凱文