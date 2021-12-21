【雷伊襲港】雷伊未來數小時最接近本港　天文台：當不再構成威脅時會取消所有警告信號

▲ 本港地區今日天氣預測 多雲清涼，有幾陣雨。（資料圖片）

今日（21日）是冬至。天文台表示，按照現時預測，「雷伊」會在中午前後最接近香港，於本港以南200公里內掠過，並繼續減弱。預料本港風力進一步增強的機會較低。一號戒備信號將會在早上維持，海面有湧浪，呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

【10:45】

香港天文台表示，熱帶氣旋「雷伊」在香港約800公里內，可能影響本港。在上午11時，熱帶低氣壓「雷伊」集結在香港以南約140公里，即在北緯21.0度，東經114.2度附近，預料向東北偏東移動，時速約25公里，橫過南海北部並繼續減弱。

【09:45】

天文台表示，雷伊會在未來數小時最接近香港，於本港以南200公里內掠過。隨後雷伊會逐漸遠離本港並繼續減弱。當雷伊對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

▲ 預料本港風力進一步增強的機會較低。一號戒備信號將會在早上維持。（天文台截圖）

天文台指，「雷伊」昨晚繼續在東北方向移動，強度漸減弱，風球附近無強雲團，減弱為熱帶低氣壓，預料東北或東北偏東方向移動，橫過南海北部，中午前會在本港以南200公里內掠過，雖然會靠近本港，但其強度會減弱，除非本港風力顯著增強，否則改發三號強風信號機會不大。受到「雷伊」的雨帶今早繼續覆蓋廣東沿岸，大部分地區錄得幾毫米雨量，加上吹東北風，天氣較涼。隨著「雷伊」午後遠離，雨勢會減弱。

天文台預測今日本港地區多雲清涼，有幾陣雨，最高氣溫約19度，吹清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風，海面有湧浪。展望未來兩至三日仍有一兩陣雨，氣溫逐漸回升。聖誕日北風增強，下週初天氣顯著轉冷。

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根據9天天氣預報，周五是平安夜，大致多雲，有幾陣雨。周六是聖誕節，大致多雲。晚上清涼，氣溫介乎17至21度。

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記者：余思嵐