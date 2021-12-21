【阿倫桃色風波】譚詠麟桃色風波後首度開腔回應　譚校長：心裏面唔舒服

被稱為譚校長的譚詠麟（阿倫）在11月24日捲入桃色風波，成為內地及香港網民的討論熱話。事件起因是一名網名為「#悲傷牛肉麵_」的內地網民指控有歌手「睡粉絲」，並上載疑似阿倫在酒店房內的背面照。

事後阿倫透過經理人公司澄清，否認自己有「睡粉絲」。後來「#悲傷牛肉麵_」指自己「沒有被公關」兼且聲稱女友已向其坦誠一切。

事件在網上引起討論，阿倫在捲進入桃色風波後未有於內地節目「被消失」。在昨晚（12月20日），譚詠麟現身香港更首度開腔回應事件。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

解釋沒有即時交代原因

「#悲傷牛肉麵_」發相後，矛頭暗指阿倫，但譚詠麟在當時只轉發經理人澄清「睡粉絲事件」的聲明後，就「潛水」未有更新微博，直至6天後才分享為內地《時光音樂會》準備簽名照的背面花絮照。

阿倫在昨晚於銅鑼灣接受檢測後，接受傳媒訪問時承認自己處理不當，皆因當時未有即時作出交代。而未有作出交代是與工作有關，他稱自己當時身處張家界拍音樂節目，工作期間需關掉手機，而且當地訊號接收不太好。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿倫：我心裏面唔舒服

阿倫又指捲入桃色風波令他的摯愛困擾、受傷害，也令他的內心不舒服。至於他所指的摯愛是他的愛兒譚曉風，指曉風被事件嚇親。他從事件領悟到自己投放於家中的事間不太足夠。

他日前回港是為立法會選擇投票，透露數天後要回到內地參與節目拍攝，希望完成手頭工作後好好陪伴摯愛家人。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

談及網上流傳相片

至於「#悲傷牛肉麵_」貼出歌手「食粉絲」事後背影相片後，網民當時「金田一」上身，搜證相中男子的衣著以至波鞋款式與阿倫過往衣著一樣，甚至譚校長曾住的酒店裝潢通通被起底。

對於被不少網民指相中人是他，阿倫回應稱「網上有好多相」。另外，有一張疑似他在床邊穿褲的相，阿倫就表示：「呢個係你哋睇㗎啫。我覺得唔係囉。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2