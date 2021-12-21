  • 17°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 11:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿倫桃色風波】譚詠麟桃色風波後首度開腔回應　譚校長：心裏面唔舒服

娛樂 10:17 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

被稱為譚校長的譚詠麟（阿倫）在11月24日捲入桃色風波，成為內地及香港網民的討論熱話。事件起因是一名網名為「#悲傷牛肉麵_」的內地網民指控有歌手「睡粉絲」，並上載疑似阿倫在酒店房內的背面照。

事後阿倫透過經理人公司澄清，否認自己有「睡粉絲」。後來「#悲傷牛肉麵_」指自己「沒有被公關」兼且聲稱女友已向其坦誠一切。

事件在網上引起討論，阿倫在捲進入桃色風波後未有於內地節目「被消失」。在昨晚（12月20日），譚詠麟現身香港更首度開腔回應事件。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

解釋沒有即時交代原因

「#悲傷牛肉麵_」發相後，矛頭暗指阿倫，但譚詠麟在當時只轉發經理人澄清「睡粉絲事件」的聲明後，就「潛水」未有更新微博，直至6天後才分享為內地《時光音樂會》準備簽名照的背面花絮照。

阿倫在昨晚於銅鑼灣接受檢測後，接受傳媒訪問時承認自己處理不當，皆因當時未有即時作出交代。而未有作出交代是與工作有關，他稱自己當時身處張家界拍音樂節目，工作期間需關掉手機，而且當地訊號接收不太好。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

阿倫：我心裏面唔舒服

阿倫又指捲入桃色風波令他的摯愛困擾、受傷害，也令他的內心不舒服。至於他所指的摯愛是他的愛兒譚曉風，指曉風被事件嚇親。他從事件領悟到自己投放於家中的事間不太足夠。

他日前回港是為立法會選擇投票，透露數天後要回到內地參與節目拍攝，希望完成手頭工作後好好陪伴摯愛家人。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

談及網上流傳相片

至於「#悲傷牛肉麵_」貼出歌手「食粉絲」事後背影相片後，網民當時「金田一」上身，搜證相中男子的衣著以至波鞋款式與阿倫過往衣著一樣，甚至譚校長曾住的酒店裝潢通通被起底。

對於被不少網民指相中人是他，阿倫回應稱「網上有好多相」。另外，有一張疑似他在床邊穿褲的相，阿倫就表示：「呢個係你哋睇㗎啫。我覺得唔係囉。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【阿倫桃色風波】紅顏知己無名份為譚校長誕子　譚詠麟元配心死潛心學佛
10:43 2021/11/25
【阿倫桃色風波】紅顏知己無名份為譚校長誕子　譚詠麟元配心死潛心學佛
【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A
11:38 2021/11/25
【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
【娛圈秘聞】助理醉後大爆男星外出登台愛「睡粉」　選妃不重樣貌要求身材豐滿
10:56 2021/11/26
【娛圈秘聞】助理醉後大爆男星外出登台愛「睡粉」　選妃不重樣貌要求身材豐滿
【譚詠麟桃色風波】新巴城巴fb小編抽水文宣傳網店　製橙綠色波鞋圖籲「記得揸住比人影相」
14:29 2021/11/26
【譚詠麟桃色風波】新巴城巴fb小編抽水文宣傳網店　製橙綠色波鞋圖籲「記得揸住比人影相」
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」發文暗示譚詠麟新動向　Coser被誤當阿倫粉絲：掉進糞坑裏了
19:29 2021/11/26
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」發文暗示譚詠麟新動向　Coser被誤當阿倫粉絲：掉進糞坑裏了
【阿倫桃色風波】譚詠麟桃色事件後「首度現身」　譚校長唱《勿忘心安》：不可能撐不下去
13:03 2021/11/27
【阿倫桃色風波】譚詠麟桃色事件後「首度現身」　譚校長唱《勿忘心安》：不可能撐不下去

你可能感興趣

【阿倫桃色風波】紅顏知己無名份為譚校長誕子　譚詠麟元配心死潛心學佛
10:43 2021/11/25
【阿倫桃色風波】紅顏知己無名份為譚校長誕子　譚詠麟元配心死潛心學佛
【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A
11:38 2021/11/25
【阿倫桃色風波】譚詠麟兒子牛津大學碩士畢業 譚曉風11歲六級鋼琴GCSE考獲12A
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
14:30 2021/11/25
【阿倫桃色風波】「悲傷牛肉麵」再向譚詠麟挑機　微博爆料：女友已坦承一切
譚詠麟 娛樂人物職業 歌手 演員 譚曉風 家庭關係 娛樂行業 微博

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
13:31 2021/12/20
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對