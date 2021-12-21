【立法會選舉】5國聯合聲明關切香港選舉　港府：罔顧事實企圖抹黑選舉

▲ 特區政府強烈反駁四國外長及美國國務卿的聯合聲明。（資料圖片）

澳洲、加拿大、新西蘭和英國外長及美國國務卿就香港舉行的立法會換屆選舉發表聯合聲明，指對香港選舉制度的民主成分受到侵蝕表達嚴重關注。港府今日（21日）表示，堅決反對以上5個國家作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港的2021年立法會換屆選舉，任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀都不會得逞。

港府稱，完善選舉制度令愛國者治港原則得以全面落實，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士。在此基礎上，選出來的新一屆立法會議員來自不同背景及政治光譜，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。他們分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，平衡了香港的整體利益、界別利益和地區利益，立法會選舉保障了均衡參與性，亦反映新選舉制度的公平性和競爭性。

港府又指，在中央政府的支持以及《香港國安法》和完善選舉制度的維護下，香港的民主發展會按《基本法》有序依法推進。任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，嘗試干擾香港特區按《基本法》所推展的民主發展都不會得逞，強調執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取其執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZHKET

APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐