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【Netflix劇集】《Emily In Paris》第二季明天首播　劇集同名美容產品乘勢熱推

休閒消費 11:49 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《Emily in Paris》第二季青天播映，美容產品系列即時推出。

大家還記得去年10月的一套由串流平台Netflix播映的《Emily in Paris》嗎？當時無論是男、女主角、到服裝，均成為大家的話題作。轉眼界一年已過，第二季準備於明天播映外，今個星期更推出了《Emily in Paris》美容產品系列，今次大家可以一邊用面膜，一邊看Emily工作和感情線的發展。

上季大家都談論的靚仔廚師Lucas Bravo，今季應該繼續成為話題人物。（圖片lucasbravo ig）

《Emily in Paris》兩位主角。（圖片emilinparis ig）

首次推出的Emily in Paris首個個人護理產品系列由韓國製造，產品包括分別有洗髮液及護髮乳，除了注入柔順保濕的洗護髮功效外，更添加9種浪漫香氣，包括：綠茶、紫羅蘭、清新芳香、玫瑰、摩洛哥風情、堅果、爽身粉、海洋和紫丁香。至於備有3種濃度適中的香氣沐浴露，計有白麝香、玫瑰味和爽身粉味。

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身體方面，當然少不得加入保濕成分AQUAXYL的潤膚霜和護手霜。而最多元化的可說是全套7款面膜，帶來7種基礎護理效果，包括緊緻、保濕、提亮、美白、修護、柔嫩及舒緩功效，每天為肌膚提供各種養分，讓肌膚宛如重生。

留意的是Emily In Pairs美容系列已於一田百貨發售，日後將陸續登陸屈臣氏及HKTV MALL推出，以及從12月21日至1月20日於銅鑼灣Amaz設立期間限定商店，Fans們可要注意。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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