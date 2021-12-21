【安心出行】馬會捐贈2萬部智能手機予基層長者　合資格人士須符合5個要求

▲ 馬會捐贈2萬部智能手機予合資格基層長者。

港府早前宣布，由本月9日起，市民進入大部分公共場所及所有持牌食肆時，須使用「安心出行」應用程式。針對基層市民或長者未必有合適智能手機，香港賽馬會今日（21日）宣布，透過其慈善信託基金撥捐2700萬港元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，與多間社福機構及本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者。

▲ 賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者。（馬會提供圖片）

有關計劃由馬會夥拍12間社福機構及四間本地流動通訊網絡商，包括3香港、中國移動香港、CSL、和SmarTone，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務，予約2萬名基層長者。計劃同時為長者提供使用指導，協助長者掌握使用智能手機及相關應用程式的方法及技巧。市民亦可致電熱線3142 2415查詢詳情。

▲ 手機支援「安心出行」。（馬會提供圖片）

馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，大部份公共場所和全部持牌食肆，已開始強制使用『安心出行』應用程式，馬會注意到部分基層長者，特別是非居住於安老院舍的貧困長者，並沒有智能手機，因此未能使用程式。馬會聯同社福機構，以及流動通訊網絡商同心協力，以解燃眉之急。



受助者參加本計劃費用全免。合資格長者在進行審批時必須：

正接受社會福利署綜合社會保障援助

年滿65歲

非居住於安老院舍

未擁有智能手機

必須經由參與計劃的12間社福機構轄下的長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介

社工會初步評估參加計劃之長者的狀況，將個案轉介予指定長者地區中心以進一步核實需要及審批。參與計劃的12間社福機構包括﹕香港仔坊會社會服務、香港明愛、基督教家庭服務中心、基督教香港信義會社會服務部、基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、香港耆康老人福利會、香港基督教女青年會、鄰舍輔導會、救世軍、聖雅各福群會及仁愛堂。



參與計劃的社福機構之一、香港聖公會福利協會總幹事李正儀博士表示，對馬會能迅速聯同各界推出計劃，短時間內為基層長者提供智能手機連免費流動通訊基本服務，以解長者燃眉之急表示歡迎。



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責任編輯：郭詩詩