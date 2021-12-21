【新冠肺炎】何栢良指節日將至有更多港人回港　料Omicron輸入個案會明顯上升

▲ 何栢良指節日將至有更多港人回港，料Omicron輸入個案會明顯上升。（資料圖片）

本港昨日（20日）再增5人感染Omicron，累計已達19宗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，在一個電台節目表示，本港錄得涉Omicron的均為輸入個案，他認為Omicron會成為歐洲、美國和英國等地的主流病毒株，隨節日將至有更多人回港過節，預期本港Omicron輸入個案會明顯上升。

他指，近日錄得涉及新變種病毒Omicron的輸入個案，明顯比一、兩星期前多，反映全球疫情的大趨勢，而且他預料Omicron會成為歐洲、美國和英國等地的主流病毒株，加上節日將至，特別在北半球，料新增確診數字會明顯上升。

對於「加強監測A組地區」抵港人士，到竹篙灣檢疫中心檢疫的日數，由7日減至4日，何栢良認為是取捨，措施可增加竹篙灣的檢疫單位容量，推算能增加7成，惟檢疫酒店通道的通風系統，未能即時解決採樣時涉及空氣傳播的問題，如果有大量個案在發病高峰期入住檢疫酒店，有機會發生交叉傳播。不過，他表示，Omicron的潛伏期中位數大約是2、3日，起碼有一半或以上相關個案將在檢疫中心檢測到。

另外，由星期五起，會收緊檢測來港人士檢測措施，包括所有來港人士要在登機前48小時內做核酸檢測。何栢良認為登機前檢測是愈短愈好，相信可減少抵達香港機場時檢測為陽性的機率，惟Omicron潛伏期中位數約是2、3日，故未必能完全防止到病毒輸入。最好的情況是登機前24小時內做核酸檢測，但要考慮實際情況，很多地方未必能在24小時內交到樣本，因此當局需要作出平衡。

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責任編輯：李榮忠