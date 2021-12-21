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【澳門天氣】澳門氣象局取消所有熱帶氣旋警告信號

社會 13:02 2021/12/21

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當地氣象局指，熱帶風暴「雷伊」將在今早上於澳門以南約200公里內掠過。（資料圖片）

澳門氣象局表示，所有熱帶氣旋警告信號於13時00分取消。

【11:09】

當地氣象局指，「雷伊」已於澳門以南約200公里附近掠過，正逐漸遠離並快速減弱消散，與「雷伊」相關的殘餘雨帶亦會於日間逐漸減弱，因此將於未來數小時取消所有熱帶氣旋警告信號。

【10:35】

當地氣象局今日（21日）表示，預料一號風球將在上午維持，除非「雷伊」採取較偏北的路徑，否則需要改發三號風球的機會較低。

澳門氣象局指，熱帶風暴「雷伊」將在今日早上於澳門以南約200公里內掠過。受「雷伊」相關的雨帶影響，早上雨勢較為頻密。雖然「雷伊」於早上最接近澳門，但預料強度減弱較快，除非「雷伊」採取較偏北的路徑，否則需要改發三號風球的機會較低。

氣象局又稱，熱帶氣旋外圍環流正影響澳門天氣，今日晚上9時至凌晨0時內港一帶會因天文潮出現輕微水浸，多雲，有幾陣雨，吹4至5級偏北風，間中6級及有陣風，氣溫約為攝氏13至17度，相對濕度介乎百分之75至99之間，預測最高紫外線指數約為2，級別屬於低。

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責任編輯：余思嵐

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