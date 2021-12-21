【聖誕2021】富豪香港酒店玩轉帕丁頓熊冒險之旅　體驗英式歡樂假期Staycation

▲ 富豪香港酒店推出「帕丁頓熊的冒險之旅」住宿及餐飲，每晚$1,100起。(酒店提供)

即將有多個長假期來臨，在仍難以出國旅行的日子中，繼續我們的主題Staycation。人見人愛的帕丁頓熊即換上紅色闊邊帽及招牌牛角鈕外套從英國倫敦遠道而來到富豪香港酒店，和大家一起過一個最歡樂最暖心的假期，換個方式來一趟英倫旅遊。

首個「帕丁頓熊的冒險之旅」住宿計劃，由即日至2022年2月28日期間，入住客人會看到帕丁頓熊足跡將遍佈酒店多處，包括全港首設的帕丁頓熊冒險之旅主題客房、於大堂設立大型帕丁頓熊及特式英國計程車佈景，以及帝廊推出的帕丁頓熊特式下午茶，每一個地方都絕佳打卡點。

▲ 房間內處處可見帕丁頓熊的可愛踪影。(酒店提供)

此住宿計劃每房每晚由$1,100起，包括兩位成人入住豪華客房一晚及享用自助早餐。如想再深入沉浸於帕丁頓熊歡樂的世界，可額外選擇升級入住帕丁頓熊冒險之旅主題客房，盡享帕丁頓主題下午茶、帕丁頓熊禮品包、主題自助午餐或晚餐等尊享優惠。

▲ 帕丁頓熊可愛造型下午茶甜點，定必俘虜一眾大小朋友的歡心。(酒店提供)

而帕丁頓熊特式下午茶會由酒店大堂的帝廊提供，以帕丁頓熊形影不離的手提箱來盛載著一件一件精緻的鹹甜美點，當中更有帕丁頓熊可愛造型的甜點，定必俘虜一眾大小朋友的歡心，下午茶定價為$428(兩位用)，每天下午2時至晚上6時供應，未能有時間入住的客人，帶小朋友來來享受一下英式Tea，也是樂事呢 。

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記者：郭秀芳