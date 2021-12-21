【王力宏離婚】前晶女郎發文暗諷李靚蕾　田朴珺撐王力宏出軌無罪：男人不是聖人

▲ 「晶女郎」王石之妻田朴珺力撐王力宏，並批評李靚蕾。

王力宏自從被前妻李靚蕾連日來爆料後，形象火速插水，多年來建立的事業可說盡毀，身邊好友及合作伙伴紛紛與王力宏「割席」。

不過有前晶女郎之稱的內地製片人兼地產商王石之妻田朴珺，卻於私人社交平台上發帖文力撐王力宏，更斥責李靚蕾出賣王力宏。

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田朴珺撐王力宏

田朴珺於私人社交平台上，以「退學」作例子去比喻「離婚」寫道︰

當年從中戲退學時老師說，你只要說出誰和你一樣沒上課，就可以不用退學。我覺得出賣同學換自己留下，特別可恥，於是堅持只有自己。我退學了，但這事成了這輩子一個榮耀的傷疤。書沒念完可以補，德缺了永遠補不回來。

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然後不點名地評李靚蕾近日行動：

另外這兩天某前妻的事，我很好奇為甚麼這麼高學歷的姑娘，要在家裏當全職太太？藝術家不都很花心嗎？不然哪來的靈感，男人不是聖人，廣東話說：吃得了鹹魚，抵得了渴。別說是前夫，就是前男友都不能這麼下手。那些拍手叫好的圍觀群眾，就問一個問題：熱鬧後，你敢和這樣的人交朋友嗎？真正內心強大的女人，不需要用報復展示能力。多點善良吧，老天會看見。

田朴珺的言論即時令網民反感，不少網民認為她藉此增加知名度，又指出曾為「小三」的她不應評論此事。