【男神腕錶】碧咸代言帝舵表回溯追夢人生　萬人迷擔起愛妻護兒男人責任

▲ 碧咸為帝舵表代言回溯自己的追夢人生。

真正人夫男神是如何煉成？至少他要給大眾做好偶像該有的形象，這方面只有帝王級的大衛碧咸David Beckham才是最佳人辦！這位萬人迷既是前英國國腳，育有三子一女，也是人所共知的顧家男人，連二仔Romeo長大了也子承父業，簽了美國球隊當上職業足球員，真正事業家庭兩得意，且令人信服，難怪其奮鬥故事成為廣告商拿來借鏡的題材！

有鑑於碧咸真正承擔起男人與生俱來的所有責任，並為夢想不畏艱難奮力追求，帝舵表於日前推出的宣傳片中畫面可見，是次取景地方是英國倫敦，也是碧咸成長之地，畫面一分為二，並出現兩個身影，一邊是追夢的少年，另一邊則是一張成熟的面龐……這是一個擁有人生輝煌事業的人回望年少時奮發向上的回顧畫片，過去種種確實毋需爭論，不過有些過去還有意義的。

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而碧咸手上戴的是帝舵表最新款Black Bay Chrono（碧灣計時型）腕錶，從第一代帝舵計時腕錶中汲取靈感，保留了自1969年的「雪花」指針，與圓拱形錶面錶面備有啞黑色與蛋白色兩款可選，分別設有兩個對比色的內凹式副計時盤等。

記者：黃鑑江