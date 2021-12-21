【出軌人妻】囡囡患先天心臟缺陷捱過難關　老婆出軌放棄家庭令港爸心碎

▲ 一名港爸驚悉老婆出軌而選擇放棄家庭，令他十分難受。

如果另一半出軌而選擇放棄原本的家庭，對家人必定很大打擊。一名港爸最近發現老婆出軌，攤牌後對方竟然決定拋下丈夫和約2歲的女兒。港爸指女兒出生時心臟有嚴重問題，好不容易捱過難關，現卻遇上另一衝擊，令他感到心碎。

該名港爸在網上討論區「親子王國」發文，指自己與老婆結婚兩年，育有一個1歲9個月大的女兒。惟女兒患先天心臟缺陷，出生後需要住院半年做手術和接受治療，幸好現在已經康復。

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發現老婆出軌

一家人好不容易捱過難關，然而事主最近卻無意中發現老婆出軌，與對方攤牌後，請求她「俾一個機會呢個家庭」。老婆表示可以每晚回家，但寧願選擇第三者而打算放棄家庭，令港爸十分難受。

佢選擇家庭嘅我可以當冇事發生，大家重頭嚟過。點解一段婚姻會咁脆弱？兩公婆唔係應該好好溝通同埋包容？而佢嘅選擇係出軌尋求刺激，佢而家連個女都唔要。

對關係破裂感痛心

事主表示，自己和家人一向待老婆不錯，婚後與男方家人同住，平日兩人上班後小朋友由嫲嫲負責照顧，亦不需要處理家務，而日常開支由事主一個人負責。直至兩人因第三者鬧翻後，老婆只會間中回家換衣服，種種事情令他痛苦不已。

我今日自己帶個女去公園玩嘅時候，見到個個都係完整家庭嗰一幕我忍吾住喊，即刻開車走。

老婆出軌的事令事主無法工作，寢食難安，遂發文向網民求助：「有冇人答我之後條路可以點行？」

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網民紛紛勸事主盡快與老婆離婚，專心照顧好女兒，「為了小朋友加油，唔好再諗咁多」、「一個連自己小朋友都捨得拋棄的女人，點會唔捨得頭家？又點會唔捨得你？放棄佢吧，好好生活落去」。

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責任編輯：王明芳