  • 17°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出軌人妻】囡囡患先天心臟缺陷捱過難關　老婆出軌放棄家庭令港爸心碎

親子 11:26 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

一名港爸驚悉老婆出軌而選擇放棄家庭，令他十分難受。

如果另一半出軌而選擇放棄原本的家庭，對家人必定很大打擊。一名港爸最近發現老婆出軌，攤牌後對方竟然決定拋下丈夫和約2歲的女兒。港爸指女兒出生時心臟有嚴重問題，好不容易捱過難關，現卻遇上另一衝擊，令他感到心碎。

該名港爸在網上討論區「親子王國」發文，指自己與老婆結婚兩年，育有一個1歲9個月大的女兒。惟女兒患先天心臟缺陷，出生後需要住院半年做手術和接受治療，幸好現在已經康復。

最新影片：

發現老婆出軌

一家人好不容易捱過難關，然而事主最近卻無意中發現老婆出軌，與對方攤牌後，請求她「俾一個機會呢個家庭」。老婆表示可以每晚回家，但寧願選擇第三者而打算放棄家庭，令港爸十分難受。

佢選擇家庭嘅我可以當冇事發生，大家重頭嚟過。點解一段婚姻會咁脆弱？兩公婆唔係應該好好溝通同埋包容？而佢嘅選擇係出軌尋求刺激，佢而家連個女都唔要。

對關係破裂感痛心

事主表示，自己和家人一向待老婆不錯，婚後與男方家人同住，平日兩人上班後小朋友由嫲嫲負責照顧，亦不需要處理家務，而日常開支由事主一個人負責。直至兩人因第三者鬧翻後，老婆只會間中回家換衣服，種種事情令他痛苦不已。

我今日自己帶個女去公園玩嘅時候，見到個個都係完整家庭嗰一幕我忍吾住喊，即刻開車走。

老婆出軌的事令事主無法工作，寢食難安，遂發文向網民求助：「有冇人答我之後條路可以點行？」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網民紛紛勸事主盡快與老婆離婚，專心照顧好女兒，「為了小朋友加油，唔好再諗咁多」、「一個連自己小朋友都捨得拋棄的女人，點會唔捨得頭家？又點會唔捨得你？放棄佢吧，好好生活落去」。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
11:59 2021/12/15
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
【渣男出軌】未婚媽媽誕2胎驚覺男友已婚另結小四　渣男辯稱：她自願要為我生仔
17:42 2021/11/24
【渣男出軌】未婚媽媽誕2胎驚覺男友已婚另結小四　渣男辯稱：她自願要為我生仔

你可能感興趣

【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
11:59 2021/12/15
【不倫關係】坐月驚悉老公與妹妹出軌　人妻崩潰考慮三人一起生活
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
13:06 2021/12/06
【慘戴綠帽】趁丈夫長期外地工作無皇管　人妻出軌7年邀姦夫入屋偷情
【渣男出軌】未婚媽媽誕2胎驚覺男友已婚另結小四　渣男辯稱：她自願要為我生仔
17:42 2021/11/24
【渣男出軌】未婚媽媽誕2胎驚覺男友已婚另結小四　渣男辯稱：她自願要為我生仔
夫妻之道 家庭關係 結婚 出軌 治療 手術 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
13:31 2021/12/20
【王力宏離婚】Yumi出剖白文反洩露自己「派帽」　孫雨與何猷君相戀期間挑逗王力宏
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對