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【煽惑投白票】涉轉載許智峯貼文煽惑立法會投無效票　兩男女准保釋明年2月再訊

社會 11:06 2021/12/21

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被告陳健民。（梁錦麟攝）

2021年立法會換屆選舉期間，男銷售員及女辦公室助理涉在社交媒體中轉貼前立法會議員許智峯的專頁內含煽惑投白票的貼文，分別被廉署落案起訴1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，今（21日）於觀塘裁判法院提堂。案件押後至2022年2月15日再訊，2名被告准以1,000元現金保釋。

2名被告為陳健民（36歲），報稱銷售員；梁月嫦（65歲），報稱辦公室助理，兩人分別被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條。

兩名被告暫時毋須答辯，被告申請押後案件，以待索取進一步法律意見。裁判官批准申請，兩被告准以1,000元現金保釋，居住在報稱地址等，案件押後至2022年2月15日再訊。

控罪指，2名被告分別於2021 年10月30日至11月9日，以及10月30日至12月16日期間，在2021年香港立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即他們各自在為「Chan Kin Man」及「Alice Leung」的Facebook專頁上轉載「許智峯 Ted Hui Chi Fung」的Facebook專頁2021年10月29日的貼文，而該貼文煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置給該另一人的選票，致使該選票在該選舉中根據任何選舉法被視為無效。

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記者：梁錦麟

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