【MIRROR成員】MIRROR年尾推出今年壓軸團歌　Edan：給你們的聖誕禮物

臨近年尾,樂迷應該都在期待心儀歌手能否於頒獎禮奪取佳績,而人氣組合MIRROR就突然送上「驚喜」,昨晚(20日)於官方Instagram公佈聖誕派台團歌《12》,令一眾鏡粉紛紛留言大呼期待:「啊啊啊最好嘅聖誕禮物」、「係團歌呀」!

12子打扮色彩繽紛

MIRROR官方Instagram的帖文內寫著「2021聖誕派台作品《12》」、「All I need is you」,是一首為聖誕節而推出的歌曲,確實令人期待是一首怎樣的聖誕歌曲呢!

在宣傳相中,12子穿上鮮艷色彩的造型,其中姜濤化身「大紅濤」、呂爵安(Edan)身穿橙配綠的服飾,盧瀚霆(教主)、李駿傑(Jeremy)就穿上各自喜愛的粉紅色、紫色服裝,盡顯魅力!

《12》將於明天(12月22日)中午12時於商台叱咤樂壇首播、下年1時登陸各大音樂平台,MV則於晚上9時於MIRROR YouTube Channel首播。

▲ MIRROR《12》(取自instagram)

Edan:給你們的聖誕禮物

Edan率先公開自己身穿《12》宣傳相造型時的自拍相,戴起眼鏡、頭戴冷帽的他寫道:「發覺自己同橙色好有緣 New Song is coming!!!給你們的聖誕禮物 期待」。

隊友「大表哥」邱士縉(Stanley)留言:「我call咗 啦啦move, 點解仲未嚟?」,其他爵屎就指Edan像小矮人、南瓜,大讚他十分可愛!

今日中午,Frankie、Jerermy也「接力」於Instagram公開《12》的自拍、花絮相,Frankie寫道:「今日冬至!各位出街記得保暖呀~冬至快樂」。而Jeremy則調皮地與Edan合照,「背景版E先生 其實冇配合我影相 但係一路chock住同A先生傾計 anyway 冬至快樂 #mirrorweare #佢好似一粒朱古力 #但唔記得叫咩」。

另外,MV導演Sheng也有於Instagram寫道:「第一次對齊12個,就開咗個聖誕party !Let’s have some fun all I need is you ~」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

一年四首團歌

出道3年的MIRROR依然人氣高企,代言、廣告、演出不斷,他們今年除了於九展舉行了演唱會,連同《12》在內,總共推出了四首團歌,另有一首NowTV《歐洲國家盃2020》主題曲《The Beautiful Game》,12子十分勤力!

其中《WARRIOR》、《BOSS》均是三台冠軍歌,《WARRIOR》更是903雙週冠軍歌,《All in One》則依然在流行榜當中。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4