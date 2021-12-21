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【MIRROR成員】MIRROR年尾推出今年壓軸團歌　Edan：給你們的聖誕禮物

娛樂 13:04 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

臨近年尾，樂迷應該都在期待心儀歌手能否於頒獎禮奪取佳績，而人氣組合MIRROR就突然送上「驚喜」，昨晚（20日）於官方Instagram公佈聖誕派台團歌《12》，令一眾鏡粉紛紛留言大呼期待：「啊啊啊最好嘅聖誕禮物」、「係團歌呀」！

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12子打扮色彩繽紛

MIRROR官方Instagram的帖文內寫著「2021聖誕派台作品《12》」、「All I need is you」，是一首為聖誕節而推出的歌曲，確實令人期待是一首怎樣的聖誕歌曲呢！

在宣傳相中，12子穿上鮮艷色彩的造型，其中姜濤化身「大紅濤」、呂爵安（Edan）身穿橙配綠的服飾，盧瀚霆（教主）、李駿傑（Jeremy）就穿上各自喜愛的粉紅色、紫色服裝，盡顯魅力！

《12》將於明天（12月22日）中午12時於商台叱咤樂壇首播、下年1時登陸各大音樂平台，MV則於晚上9時於MIRROR YouTube Channel首播。

MIRROR《12》（取自instagram）

Edan：給你們的聖誕禮物

Edan率先公開自己身穿《12》宣傳相造型時的自拍相，戴起眼鏡、頭戴冷帽的他寫道：「發覺自己同橙色好有緣 New Song is coming!!!給你們的聖誕禮物 期待」。

隊友「大表哥」邱士縉（Stanley）留言：「我call咗 啦啦move, 點解仲未嚟？」，其他爵屎就指Edan像小矮人、南瓜，大讚他十分可愛！

今日中午，Frankie、Jerermy也「接力」於Instagram公開《12》的自拍、花絮相，Frankie寫道：「今日冬至！各位出街記得保暖呀～冬至快樂」。而Jeremy則調皮地與Edan合照，「背景版E先生 其實冇配合我影相 但係一路chock住同A先生傾計 anyway 冬至快樂 #mirrorweare #佢好似一粒朱古力 #但唔記得叫咩」。

另外，MV導演Sheng也有於Instagram寫道：「第一次對齊12個，就開咗個聖誕party ！Let’s have some fun  all I need is you ~」

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一年四首團歌

出道3年的MIRROR依然人氣高企，代言、廣告、演出不斷，他們今年除了於九展舉行了演唱會，連同《12》在內，總共推出了四首團歌，另有一首NowTV《歐洲國家盃2020》主題曲《The Beautiful Game》，12子十分勤力！

其中《WARRIOR》、《BOSS》均是三台冠軍歌，《WARRIOR》更是903雙週冠軍歌，《All in One》則依然在流行榜當中。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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