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【文青女神】蔡思韵親手製聖誕禮物贈朋友　Ceci想學打拳：希望變得更有力量

娛樂 11:46 2021/12/21

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

蔡思韵造手工梘送給朋友作聖誕禮物。

文青女神蔡思韵（Ceci）原本今個聖誕要往外地開工，但因為疫情於是繼續留港工作，並可跟家人歡度佳節。

向來細心的Ceci還特地跟造梘老師學造手工梘，親手給身邊友好打造精美的聖誕禮物。但在製作的過程中，卻不小心被化學物質灼傷了手臂，幸好經第一時間清洗消毒後，僅皮外傷而已。

Ceci 、經理人（中）及造梘老師。

Ceci形容製作手工枧的過程尤如整蛋糕般，分別在於不可食和可食，並笑說：「在挑選一種白色顏料時，剛好自己好肚餓，而在造梘乳化的過程中，讓我聯想吃豆腐花，很想吃一口。」

提到手臂被化學物料灼傷，Ceci稱僅皮外傷，但製作手工梘也得注意工業安全，所以成副武裝上陣，分別戴上手套、護目鏡、口罩和圍裙，直至完成重要部份才可鬆懈下來。

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計劃學打拳

過去的聖誕對Ceci 來說未有特別讓她難忘感覺的一次，很多時都是跟一班朋友度過；相反今年對自己來說是可能是最特別難忘的一年，她充滿期待說：「因為身邊的朋友會收到我親手整的手工梘，希望大家喜歡，每一份都是獨一無二的！」

剛完成劇集《940920》的Ceci在下個工作未開始前，正好有時間讓她做些一直想做的事情。

原來外表柔弱的她很想強身健體學打拳，且準備就緒地說：「其實一直都有學跳舞，但感覺自己始終太柔弱，有時覺得自己像一陣風，很容易飄走。所以最新目標是學打拳，希望變得更有力量，健碩，讓大家知道蔡思韵是剛柔並重的。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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